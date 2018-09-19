Liberya\'da 9,6 Milyar Liberya Doları Kayboldu

Abuja, 19 Eylül 18 (.): Liberya\'nın yurt dışında basarak ülkeye getirttiği yaklaşık 9,6 milyar Liberya dolarının Merkez Bankasına götürülürken kaybolduğu ortaya çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre hükümet, Kasım 2017 ve Ağustos 2018 tarihlerinde yurt dışında basılarak ülkeyi getirilen ancak Merkez Bankasına sevkiyat sırasında kaybolan 9,6 milyar Liberya dolarının bulunması için soruşturma başlattı.

Liberya Enformasyon Bakanı Eugene Nagbe, radyoda yaptığı açıklamada, Liberya Devlet Başkanı George Weah\'ın bugüne kadar durum hakkında bilgilendirilmemesi nedeniyle huzursuz olduğunu kaydetti.

Nagbe, durumun endişe verici olduğunu belirterek, yakın bir zamanda paraların bulunacağını ifade etti.

Yurt dışında basılarak başkent Monrovia limanına bu yılın mart ayında getirilen paralar, Merkez Bankasına götürülerken ortadan kayboldu.

Öte yandan, Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik görevlilerinin konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü belirtilerken, halka itidalli olunması çağrısında bulundu.

(AA/TUĞ/HA)