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Libertadores Kupası Finali İçin Yeni Adres Santiago Bernabeu

MAÇ ÖNCESİ OLAYLARDAN DOLAYI İKİ KEZ ERTELENEN LİBERTADORES KUPASI FİNAL RÖVANŞ MAÇININ MADRİD\'DEKİ SANTİAGO BERNABEU STADI\'NDA OYNANMASI İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Libertadores Kupası Finali İçin Yeni Adres Santiago Bernabeu

MAÇ ÖNCESİ OLAYLARDAN DOLAYI İKİ KEZ ERTELENEN LİBERTADORES KUPASI FİNAL RÖVANŞ MAÇININ MADRİD\'DEKİ SANTİAGO BERNABEU STADI\'NDA OYNANMASI İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

30 Kasım 2018 Cuma 11:22
Libertadores Kupası Finali İçin Yeni Adres Santiago Bernabeu

MAÇ ÖNCESİ OLAYLARDAN DOLAYI İKİ KEZ ERTELENEN LİBERTADORES KUPASI FİNAL RÖVANŞ MAÇININ MADRİD\'DEKİ SANTİAGO BERNABEU STADI\'NDA OYNANMASI İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Madrid, 30 Madrid 18 : Güney Amerika futbolunun en önemli kupası olan ve şiddet olayları nedeniyle iki kez ertelenen River Plate ve Boca Juniors arasındaki Libertadores Kupası finali rövanş maçının Madrid\'deki Santiago Bernabeu Stadı\'nda oynanması için anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Arjantin\'in ezeli iki rakibi River Plate ve Boca Juniors\'ı karşı karşıya getiren finalin rövanşı maç öncesinde olaylar nedeniyle iki kez ertelenince, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) karşılaşmanın 8 veya 9 Aralık\'ta farklı bir ülkede oynanacağını açıklamıştı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, CONMEBOL, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Real Madrid kulübünün Libertadores Kupası finali rövanş maçının Santiago Bernabeu Stadı\'nda oynanması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Resmi kararın İspanyol hükümetinin onay vermesinin ardından açıklanacağı bildirildi.

River Plate-Boca Juniors arasındaki rövanşın 9 Aralık\'ta oynanması öngörülüyor. 

River Plate\'in Antonio Vespucio Liberti Stadyumu\'nda geçen cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. CONMEBOL, Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez erteleme kararı almıştı.

Arjantin\'in başkenti Buenos Aires\'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

(AA/RU/HÖ)


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