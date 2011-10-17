LGBT bireyleri koruyacak yasalar yürürlüğe girmeli"

Birleşik Kıbrıs Partisi Gençlik Kolları Başkanı Kemal Gülercan, yaptığı yazılı açıklamada, "eşcinselliğin ne bir hastalık ne de bir suç olduğunu belirterek, ayrımcılığa maruz kalan, dışlanan ve suçlu olarak görülen LGBT bireyleri koruyacak yasaların yürürlüğe konması gerektiğinin" altını çizdi.

BKP Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklam şöyle: "Birleşik Kıbrıs Partisi Gençlik Kolları Başkanı Kemal Gülercan, yaptığı yazılı açıklamada, eşcinselliğin ne bir hastalık ne de bir suç olduğunu belirterek, ayrımcılığa maruz kalan, dışlanan ve suçlu olarak görülen LGBT bireyleri koruyacak yasaların yürürlüğe konması gerektiğinin altını çizdi. Kıbrıs’ın kuzeyinde, İngiliz Koloni döneminden kalma Fasıl 154 Ceza Yasası’nın eşcinsel ilişkileri ‘doğaya aykırı ilişki’ çerçevesinde suç kapsamına sokan 171. Maddesinin insan haklarına aykırı ve çağdışı bir yasa olduğunu kaydeden Gülercan, “bu çağdışı yasaya dayanarak eşcinsel ilişkiyi suç kapsamında değerlendirip, tutuklamalar ve cezai kovuşturmalar gerçekleştirmek kabul edilemezdir. Ceza yasasının 171. Maddesi derhal kaldırılmalıdır.

Eşitlikçi ve özgürlükçü yasalarla LGBT bireylerin maruz kaldığı ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin önüne geçilmelidir” dedi. LGBT bireylerin cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri nedeniyle şiddete maruz kalmalarını kınadıklarını vurgulayan Gülercan, “Meclis’teki tüm partiler cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığın ve şiddetin hukuka aykırı olarak kabul edilmesi için yasal düzenleme gerçekleştirmekle yükümlüdürler” dedi. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek için kapsamlı yasal düzenlemelerin şart olduğunu kaydeden Kemal Gülercan, “ayrıca siyasetçilerin, hükümet yetkililerinin ve medyanın homofobik ve transfobik söylemleri son bulmalı, şiddet ve nefret içeren dil kullanılmamalıdır” dedi. Kıbrıs’ın kuzeyinin, casinoların, gece kulüplerinin hâkim olduğu ve kadın ticaretinin yapıldığı bir bölge haline dönüştürüldüğünü belirten Kemal Gülercan, “toplumsal ahlaktan bahsedenler, toplumsal utancımız olan kadın ticaretine ve bataklıklardan farksız gece klüplerine neden ses çıkarmıyor” dedi.

“Ülkemizde devlet eli ile kadın ticareti yapılmaktadır! Devlet eli ile suç işlenmektedir! Çeşitli ülkelerden iş vaadi ile kandırılarak çalışmak için getirilen kadınlar adeta bir köle gibi satılıyor ve buna hükümet göz yumuyor. Gençlerimiz bet ofisleri bataklığı içerisine gömülmüş durumda. Ülkemize hâkim olan bu durumdan, büyük bir utanç duyuyoruz. Fakat casinolardan ve gece klüplerinden elde edeceği “yıllık izin harcı” ve “vergi” adı altındaki kara ve kirli paranın derdine düşen hükümet ve devlet yetkilileri belli ki bu durumdan hiç rahatsız değil. Yarattıkları bataklıktan utanç duymuyorlar” dedi. BKP Gençlik Kolları Başkanı Kemal Gülercan, insan onurunun ayaklar altına alındığı, toplumsal utancımız olan gece kulüplerinin kapatılmasını ve kadın ticareti yapanlar hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etti."