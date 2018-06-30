Lezbiyen karısı başka bir kadınla aldattı, sonrası korkunç!

49 yaşındaki erkek, en yakın arkadaşının kızıyla ilişki yaşayan 44 yaşındaki karısını öldürdü.

İngiltere'de yaşayan David Clark ve Güney Afrika doğumlu karısı Melanie, 10 yıldır evliydi.

44 yaşındaki Melanie, David'in en yakın arkadaşının kızı Katie Bastians'la lezbiyen ilişki yaşadı. Bunu öğrenen adam, dört çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü.

Polisi arayıp cinayeti itiraf eden Clark, kanlı pijamalarıyla tutuklandı.

İngiliz basını ömür boyu hapisle yargılanan David Clark'ın cinsel organının boyutuna takıntılı olduğunu bildiriyor. 49 yaşındaki adam, mahkemedeki savunmasında karısını kendisini küçük düşürmekle suçladı.