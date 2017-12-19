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Lezbiyen Çifte Şok!

Lezbiyen Çifte Şok!

19 Aralık 2017 Salı 22:08
Lezbiyen Çifte Şok!
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Evlilik turnesine çıkan lezbiyen çifte ölümcül hastalık şoku

Eşcinsel evliliklerin yasal olduğu 24 ülkede ayrı ayrı düğün yapacaklarını açıklayan Hollandalı ve Belçikalı lezbiyen çiftin bu planı, ölümcül hastalık nedeniyle mümkün olmayacak.

Belçika'nın Anvers kentinde 5 yıl önce evlenen Fleur Pierets ile Hollandalı sevgilisi Julian Boom, 170 ülkedeki eşcinsel evlilik yasağına dikkati çekmek için 24 ülkede daha nikah kıyma kararı aldılar. Eşcinsel planları, çiftlerden 39 yaşındaki Hollandalı Julian Boom'un beynindeki tümör nedeniyle en fazla 3 ay ömrü kaldığının ortaya çıkması sebebiyle iptal edildi.

"HAYATIMIN AŞKI ÖLECEK"

Acı haberi, Boom'un 43 yaşındaki Belçikalı eşi Fleur Pierets Facebook hesabından duyurdu. Pierets, sosyal medya hesabında "Hayatımın aşkı ölecek" diye yazdı.

Lezbiyen çift, eşcinsel evliliklerin tanındığı ülkelerde nikah kıymak için gerçekleştirecekleri "evlilik turnesi" için bütün mal varlıklarını sattılar.

Gittikleri her ülkede yeni bir gelinlik almayı planlayan Fleur ve Julian, lezbiyen gay, biseksüel ve transseksüel (LGBT) bireylerin elit haklara sahip olması konusunda mücadele vermeyi amaçlıyordu.

HABERİ 4. NİKAHLARINDA ALDILAR

Lezbiyen çiftin nikah için gittiği ülkelerde LGBT örgütleri tarafından partiler düzenlenmesi planlanmıştı. Belçika'nın ardından New York, Amsterdam ve Paris'te dördüncü kez nikah masasına oturan Fleur ve Julian, kötü haberi Fransa'da aldılar.

ÖNCE KONUŞMA YETENEĞİ VE HAFIZASINI KAYBEDECEK

Daha önce yakalandığı göğüs kanserini 2016 yılında yenen Julian, Paris'te aniden rahatsızlandı. Yapılan kontroller sonucu 39 yaşındaki kadının beyninde ve göğsünde kötü huylu tümör tespit edildi.

Doktorlar, beyindeki tümörün giderek büyüdüğünü ve Julian Boom'un en fazla 3 ay ömrü kaldığını söylediler. Hekimlere göre Julian 3 ay içerisinde önce konuşma yeteneğini ve hafızasını kaybedecek. Daha sonra da komaya girecek.

TÜMÖR 10 YIL BOYUNCA BÜYÜMÜŞ

Doktorlara göre beyindeki tümör 10 yıldan fazla bir süre büyümüş. Göğüs kanseri ile mücadele ettiği dönemde Julian'a beyin taraması yapılmamış. Fleur, "İyi ki de yapılamamış. Çünkü harika bir 18 ay geçirdik. Bizi nasıl korkunç bir senaryonun beklediğini bilmeden 4 kez evlendik" diyor.

Son Güncelleme: 19.12.2017 23:12
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