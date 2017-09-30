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30 Eylül 2017 Cumartesi 12:59

Lesedi La Rona 53 Milyon Dolara Satıldı

Lesedi La Rona 53 Milyon Dolara Satıldı

Lesedi La Rona 53 Milyon Dolara Satıldı
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Dünyanın en büyük ikinci elması olarak bilinen Lesedi La Rona’nın (Işığımız) yeni sahibi 53 milyon dolar ödeyen mücevherat şirketi oldu.

İngiliz mücevherat şirketi Graff Diamonds, 53 milyon dolar karşılığında tenis topu büyüklüğündeki bin 109 karatlık elmasın yeni sahibi oldu. 2015’in kasım ayında Kanadalı Lucara Diamond şirketinin Botsvana’daki madeninde bulunan elmasa, Botsvana’nın yerel dillerinden Tsvana’da ‘Işığımız’ anlamına gelen ‘Lesedi La Rona’ adı verilmişti. Geçtiğimiz yıl İngiltere’nin başkenti Londra’da açık artırmaya çıkarılan elmas, açılış fiyatı olan 70 milyon dolara alıcı bulamamıştı. Yaklaşık 3 milyar yıl öncesinden kalan bin 109 karatlık elmas, şimdiye kadar bulunan en büyük ikinci elmas olarak kayıtlara geçmişti. 1960’da kurulan şirketin sahibi Laurence Graff, “Taş bize hikayesini anlatacak, nasıl kesilmek istediğini söyleyecek” dedi. Lesedi La Rona’nın ilk bulunduğunda hisselerinde büyük bir artış yakalayan Lucara Diamond, geçen sene yaşanan açık artırmalardan sonuç alamayınca hisse senetlerinde keskin bir düşüş yaşamıştı.


 
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