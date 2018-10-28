Leicester City\'nin Sahibinin Düşen Helikopterde Olduğu Belirlendi





Londra, 28 Ekim 18 : İngiliz futbol kulübü Leicester City\'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha\'nın dün akşam kulübün oto parkına düşen helikopterde olduğu bildirildi.İngiliz yayın kurumu BBC, Leicester City\'nin sahibi Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Srivaddhanaprabha\'nın kulübe ait Leicester\'deki King Power Stadyumu\'nun yanındaki otoparka düşen helikopterin içinde olduğunu belirtti.Helikopterde kaç yolcunun olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan, ünlü milyarderin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.Reuters haber ajansı, helikopterde Srivaddhanaprabha’nın kızıyla birlikte toplam beş kişinin olduğunu bildirdi.İngiliz futbol külübü Leicester City\'nin sahibi Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Srivaddhanaprabha\'nın özel helikopteri dün akşam havalandıktan hemen sonra yerel saatle 20.30\'da kulübe ait Leicester\'deki King Power Stadyumu\'nun yanındaki otoparka çakılmıştı.Leicester City 2016 yılında beklenmedik şekilde büyük başarı göstererek dünyaca ünlü İngiliz takımlarını geride bırakmış ve Premier Lig’de şampiyon olmuştu.(AA/RÇ/FEZ)