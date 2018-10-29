banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90542
ALTIN
218.087
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.0814
EURO
6.3486
Yine iş kazası
YİNE İŞ KAZASI
Girne’de iki markette hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
İki ani ölüm
İKİ ANİ ÖLÜM
Akıncı, yeni havalimanı açılış töreni için İstanbul’a gitti
AKINCI İSTANBUL'A GİTTİ
banner282
Flaş Haber
İki ani ölüm
Kapat

Leicester City'nin sahibi helikopter kazasında hayatını kaybetti

Leicester City'nin sahibi helikopter kazasında hayatını kaybetti

29 Ekim 2018 Pazartesi 07:38
Leicester City'nin sahibi helikopter kazasında hayatını kaybetti


LEİCESTER CİTY KULÜBÜNÜN SAHİBİ TAYLAND ASILLI 60 YAŞINDAKİ ÜNLÜ İŞ İNSANI VİCHAİ SRİVADDHANAPRABHA'NIN CUMARTESİ AKŞAMI DÜŞEN HELİKOPTERDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ
 

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın, kulübün otoparkına düşen helikopterde hayatını kaybettiği bildirildi.

Leicester City'den yapılan yazılı açıklamada, kulübün sahibi Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Srivaddhanaprabha'nın, cumartesi akşamı düşen helikopterde hayatını kaybettiği belirtildi.

Srivaddhanaprabha'nın yanında olan ve kimliği henüz açıklanmayan dört kişinin de kazada hayatını kaybettiği kaydedildi.

Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, cumartesi akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadyumu'nun yanındaki otoparka çakılmıştı.

Srivaddhanaprabha, Forbes’in zenginler listesinde toplam 4,9 milyar dolarlık servetiyle Tayland’ın en zengin beşinci iş insanı olarak yer alıyordu.

Ünlü milyarder, Tayland merkezli duty free zinciri King Power’ı 80’li yılların sonunda kurarak yıllık geliri 3,3 milyar dolar olan uluslararası bir şirkete dönüştürmüştü.

Srivaddhanaprabha, 2010 yılında İngiliz Leicester City futbol kulübünü 39 milyon sterlin karşılığında satın almış, kulüp 2015-2016 sezonunda Barclays Premier League şampiyonu olmuştu.
 

Son Güncelleme: 29.10.2018 11:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Seçiminde İlk Sonuçlara Göre, İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Desteklediği Bağımsız Aday Salome Zurabişvili Yüzde 40,05 Oy Altı
Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Seçiminde İlk Sonuçlara Göre, İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Desteklediği Bağımsız Aday Salome Zurabişvili Yüzde 40,05 Oy Altı
Brezilya'da, Devlet Başkanlığı Seçimini Aşırı Sağcı Jair Bolsonaro Kazandı
Brezilya'da, Devlet Başkanlığı Seçimini Aşırı Sağcı Jair Bolsonaro Kazandı
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısında 3 Çocuk Şehit Oldu
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısında 3 Çocuk Şehit Oldu
Yolcu uçağı denize düştü
Yolcu uçağı denize düştü
İran, İlk Defa Petrolü Borsada Satışa Sundu
İran, İlk Defa Petrolü Borsada Satışa Sundu
Leicester City'nin Sahibinin Düşen Helikopterde Olduğu Belirlendi
Leicester City'nin Sahibinin Düşen Helikopterde Olduğu Belirlendi
Irak Başbakanı'ndan Suriye Sınırında Güvenlik Uyarısı
Irak Başbakanı'ndan Suriye Sınırında Güvenlik Uyarısı
Afganistan'da Roketli Saldırı
Afganistan'da Roketli Saldırı
Çin'in İlk Özel Sektör Üretimi Roketi Başarısız
Çin'in İlk Özel Sektör Üretimi Roketi Başarısız
Gürcistan'da Halk Yeni Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başında
Gürcistan'da Halk Yeni Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başında

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim