Lefkoşa Belediyesi Batıyor

Geçmişte Belediye Meclis üyelerinin sıklıkla uyardığı "borç batağı" , TC Lefkoşa Büyükelçisi'nin de rsikli kurumlar açıklamasıyla iyice su yüzüne çıkarken, Lefkoşa Belediyesi'nin bu borçların altından nasıl

kalkacağını kimse bilmiyor.



Lefkoşa Belediyesi'nin devletten aldığı katkının neredeyse tamamı "borçlara" kesilirken, finans sektörü ve özel kişilere borçların 200 milyon TL aştığı söyleniyor.



Buna rağmen Lefkoşa Belediyesi'ndeki personel sayısı Mağusa, Güzelyurt, Girne, Gönyeli ve Değirmenlik belediyelerinin toplamından fazla...



Devletten aylık katkısı 2 milyon 184 bin 167 TL olan Lefkoşa Türk Belediyesi'nin bu katkısının 1 milyon 893 bin 892'si borçlara kesiliyor.



Belediyenin Mart 2011 itibarıyla İhtiyat Sandığı borcu da 16 milyon 666 bin 72 TL oldu. Yıllardır çalışanlarının yatırımlarını yapmayan belediye yetkili sendika ile konuyla ilgili gerginlik yaşıyor, çalışanlar

sosyal güvenceden yoksun çalışıyor.



Belediyenin bankalara borç dökümü ise şöyle:

Şekerbank: 5 milyon 280 bin TL



Universal Bank: 6 milyon 996 bin TL



K İktisatbank: 6 milyon 814 bin TL



Türkbank : 22 milyon 803 bin TL



Viyabank: 15 milyon 361 bin TL