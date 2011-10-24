Lefke Sivil Toplum Örgütlerinden Su Deklarasyonu

Lefke’deki bir grup sivil toplum örgütü, sulama suyu ihtiyacı ve baş gösteren tuzlanma tehlikesinden dolayı mevcut su rezervinin öncelikle bölge insanının ihtiyacı için kullanılmasını istedi.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Lefke Vakfı, Lefke Toplum Merkezi Derneği, Denizli – Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke Kadınlar Konseyi, Lefke Maratasa İskaiye Cemiyeti, Lefke Kafizes Sulama Kooperatifi, Lefke Üreticiler Birliği, Güzelyurt – Lefke Üreticiler Birliği, Lefke Muhtarlığı, Denizli Muhtarlığı, Gemikonağı Muhtarlığı, Cengizköy Muhtarlığı, Emekliler Cemiyeti Lefke Şubesi, Lefke Turizm Derneği ile Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği konuyla ilgili ortak bir deklarasyon yayınladı.

Bölge dışına su pompalanmasının bölge kuyularını tuzlandırmaya başladığına işaret edilen deklarasyonda, bu nedenle Lefke ve yakın çevresi dışına su pompalayacak su kuyusu açılmasına kesinlikle izin verilmemesi ve aynı amaçla kullanılan mevcut kuyulardan su pompalanması uygulamasının durdurulması talep edildi.

Deklarasyonda, “Lefke ve yakın çevresinin doğu kısmında bulunan kardeş köylerdeki üreticilerin sulama suyu ihtiyacı Gemikonağı göletine veya bölgemiz yer altı suyuna yüklenmekle değil, Gargot Deresi üzerine gölet inşa etmek veya Anavatandan gelecek sudan kendilerine yeterince pay ayırmakla mümkün olacaktır” denildi.

Deklarasyon, şu şekilde devam etti:

“Lefke-Gemikonağı göletinin 2.5 milyon m3’lük suyu Lefke ve yakın çevresi üreticilerine ayrılmalı ve bunun üzerinde su birikmesi halinde bölge dışına verilmeli. Lefke ve yakın çevresine ayrılacak sulama suyu Gemikonağı Göleti doğu ve batı kesimleri için kurulacak 2 adet Sulama Birliği aracılığıyla dağıtılmalı. Lefke Maratasa Barajı’nın Lefke’ye sulama suyu taşıyan boru hattının yenilenmesi çalışmaları süratlendirilmeli. Lefke Merkez ve Yedidalga’nın damlama sulama projesi için kaynak ayrılmalı”