Le Pen'den İki Medya Kuruluşuna Yasak

Fransa cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'in kampanya ekibi, iki Fransız medya kuruluşuna "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle akreditasyon vermedi.

LE PEN'İN KAMPANYA EKİBİ, İKİ MEDYA KURULUŞUNA "CASUSLUK" YAPTIKLARI GEREKÇESİYLE AKREDİTASYON VERMEDİ

Paris, 3 Mayıs 17 : Fransa cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'in kampanya ekibi, iki Fransız medya kuruluşuna "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle akreditasyon vermedi.

Le Pen'in, cumhurbaşkanı olması halinde başbakanı olarak atayacağını açıkladığı muhafazakar sağcı Nicolas Dupont-Aignan ile önceki gün Villepinte'de yaptığı mitinge katılmak isteyen Mediapart ve Quotidien'in temsilcileri içeri alınmadı.

Toplam 36 medya kuruluşu temsilcisinin takip ettiği mitinge bu iki kuruluşun temsilcilerinin alınmamasına gerekçe olarak "casusluk faaliyeti yapmaları" gösterildi.

Le Pen'in kampanyası sırasında basına yönelik kısıtlamalar zaman zaman olmuştu.

Mediapart ve Quotidien medya organları Le Pen'e karşı sert eleştirileriyle biliniyor.

Kamuoyu yoklamalarında önde görünen Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron ile rakibi Le Pen arasında 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kazanan Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

(AA/ÖZ/HA)