Le Pen'den 'euronun Öldüğü' Çıkışı

FRANSA'DA CUMHURBAŞKANI ADAYI LE PEN, ÜLKESİNİN FRANK PARA BİRİMİNE GERİ DÖNMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

Paris, 30 Nisan 17 : Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen, ülkenin Frank para birimine geri dönmesi gerektiğini savunarak, "Euro öldü." ifadesini kullandı.

Le Parisien gazetesine açıklamalarda bulunan Le Pen, Fransa'nın ekonomide ayarlamalar yapabilmek için para biriminin kontrolünü elinde bulundurmak zorunda olduğunu söyledi.

Bu noktada Frank'a geri dönülmesi gerektiğini kaydeden Le Pen, ortak tek bir para biriminin yük olduğunu savunarak, "Euro öldü." değerlendirmesinde bulundu.

Le Pen, Euronun sadece uluslararası ticaret yapan büyük şirketler tarafından kullanılması gerektiğini belirtti.

Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Emmanuel Macron ile yüzde 21,30'unu alan Marine Le Pen, ikinci tura kalmıştı.

Son kamuoyu yoklamalarında önde görünen Macron, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yanı sıra merkez sağ ve merkez sol partilerden ikinci tur için önemli oranda destek alırken, Le Pen'e verilen destek zayıf kalmış, bunun üzerine Le Pen, Başbakanlık karşılığında ilk turda yüzde 4,7 oy alan muhafazakâr sağcı aday Ayağa Kalk Fransa (DLF) Partisi Başkanı Nicolas Dupont-Aignan ile anlaşmıştı.

Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

(AA/RU/ŞEB)