FLAŞ HABER

Kırıkları Var

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2017 Pazar 16:11

Le Pen'den "euronun Öldüğü" Çıkışı

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen, ülkenin Frank para birimine geri dönmesi gerektiğini savunarak, &#34;Euro öldü.&#34; ifadesini kullandı.

Le Pen'den 'euronun Öldüğü' Çıkışı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

FRANSA'DA CUMHURBAŞKANI ADAYI LE PEN, ÜLKESİNİN FRANK PARA BİRİMİNE GERİ DÖNMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

Paris, 30 Nisan 17 : Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen, ülkenin Frank para birimine geri dönmesi gerektiğini savunarak, "Euro öldü." ifadesini kullandı.

Le Parisien gazetesine açıklamalarda bulunan Le Pen, Fransa'nın ekonomide ayarlamalar yapabilmek için para biriminin kontrolünü elinde bulundurmak zorunda olduğunu söyledi.

Bu noktada Frank'a geri dönülmesi gerektiğini kaydeden Le Pen, ortak tek bir para biriminin yük olduğunu savunarak, "Euro öldü." değerlendirmesinde bulundu.

Le Pen, Euronun sadece uluslararası ticaret yapan büyük şirketler tarafından kullanılması gerektiğini belirtti.

Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Emmanuel Macron ile yüzde 21,30'unu alan Marine Le Pen, ikinci tura kalmıştı.

Son kamuoyu yoklamalarında önde görünen Macron, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yanı sıra merkez sağ ve merkez sol partilerden ikinci tur için önemli oranda destek alırken, Le Pen'e verilen destek zayıf kalmış, bunun üzerine Le Pen, Başbakanlık karşılığında ilk turda yüzde 4,7 oy alan muhafazakâr sağcı aday Ayağa Kalk Fransa (DLF) Partisi Başkanı Nicolas Dupont-Aignan ile anlaşmıştı.

Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

(AA/RU/ŞEB)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır'da 3 Kişiye İdam Cezası Mısır'da 3 Kişiye İdam Cezası
Filistinli Tutukluların Ailelerinden Açlık Grevi Filistinli Tutukluların Ailelerinden Açlık Grevi
Yemen'de El-kaide Operasyonu Yemen'de El-kaide Operasyonu
Irak'taki Şiddet Olayları Irak'taki Şiddet Olayları
"Nargile Kalp Ritmini Bozuyor" "Nargile Kalp Ritmini Bozuyor"
Pakistan'da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı Pakistan'da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Mısır'da 3 Kişiye İdam Cezası
Mısır'da mahkemenin 3 muhalif sanık hakkında idam, 5 sanık hakkında ise müebbet hapis cezası verdiği...

Haberi Oku