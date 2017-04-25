Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2017 Salı 08:12

Le Pen'den Flaş İstifa Kararı!

Le Pen'den Flaş İstifa Kararı!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Le Pen'den flaş istifa kararı!

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan Le Pen, "Bu akşam Ulusal Cephe başkanlığından ayrılmaya karar verdim" dedi.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin Lideri Marine Le Pen, partinin liderliğinden istifa edeceğini bildirdi.

Hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanlığı ilk turu seçimindeki başarısıyla iki adaylı ikinci tura katılmaya hak kazanan Le Pen, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Bu akşam Ulusal Cephe başkanlığından ayrılmaya karar verdim." dedi.



İlk turda yüzde 24,01 oy alan Yürüyüş Hareketinin Lideri Emmanuel Macron'un ardından yüzde 21,3 ile ikinci olan Le Pen, "bundan sonra partizan düşüncelerin üstünde olacağını" kaydetti.

Marine Le Pen, Ulusal Cephe'nin liderliğini Ocak 2011'de babasından devralmış, partisinin oy oranını da artırmıştı.

2015 yılındaki bölgesel seçimlerde yaklaşık 6,8 milyon kişinin oyunu alarak büyük bir potansiyel yakalayan Ulusal Cephe, partinin lideri Marine Le Pen'in yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ise 7,6 milyon seçmenin oyunu almayı başarmıştı.

Le Pen'in kararı, Yürüyüş Hareketinin Lideri Emmanuel Macron ile yarışacağı seçimlerin ikinci turu için seçmenlerden ve bazı politikacılardan destek alma çabası olarak değerlendiriliyor.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar. 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Le Penden Flaş Istifa Kararı!
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde Oynaması Yasaklandı 'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde Oynaması...
Irak'ta İntihar Saldırıları: 14 Ölü Irak'ta İntihar Saldırıları: 14 Ölü
Kırgızistan'da Heyelanda 24 Kişi Hayatını Kaybetti Kırgızistan'da Heyelanda 24 Kişi Hayatını Kaybetti
Güney Kore Ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı Güney Kore Ve ABD'den Ortak Deniz Tatbikatı
Fransa'da Başbakan Cezeneuve'un Evine Hırsız Girdi Fransa'da Başbakan Cezeneuve'un Evine Hırsız...
Ab Ülkelerinin Liderleri, Brexit Stratejilerini Karara Bağlamak Üzere Olağanüstü Bir Zirvede Bir Araya Geldi Ab Ülkelerinin Liderleri, Brexit Stratejilerini Karara...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

'Fazla Seksi' Olduğu İçin Filmlerde...

Haberi Oku