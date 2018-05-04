Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102909
ALTIN
177.708
DOLAR
4.2173
STERLİN
5.7187
EURO
5.0553
Allah acıdı
ALLAH ACIDI
Postadaki vurgun 200 Bin TL’yi aştı
POSTADAKİ VURGUN 200 BİN TL'Yİ...
Gürler ikinci kez teminata bağlandı
GÜRLER İKİNCİ KEZ TEMİNATA BAĞLANDI
Postanede 200 bin TL’lik vurgun
POSTANEDE 200 BİN TL'LİK VURGUN
banner256

'Lazer' krizi! Pentagon'dan Çin'e sert uyarı!

Pentagon Sözcüsü White: '(ABD'nin Cibuti üssündeki uçaklarına Çin üssünden lazer tacizi iddiası) Bunlar çok ciddi olaylar. İki küçük yaralanma söz konusu oldu. Bu faaliyetler havacılarımıza gerçek bir tehdittir” 'Resmi olarak Çin hükümetine diplomatik protesto verdik ve Çinlilerin bu olayları soruşturmasını talep ettik”

'Lazer' krizi! Pentagon'dan Çin'e sert uyarı!

Pentagon Sözcüsü White: '(ABD'nin Cibuti üssündeki uçaklarına Çin üssünden lazer tacizi iddiası) Bunlar çok ciddi olaylar. İki küçük yaralanma söz konusu oldu. Bu faaliyetler havacılarımıza gerçek bir tehdittir” 'Resmi olarak Çin hükümetine diplomatik protesto verdik ve Çinlilerin bu olayları soruşturmasını talep ettik”

04 Mayıs 2018 Cuma 08:09
'Lazer' krizi! Pentagon'dan Çin'e sert uyarı!

'Lazer' krizi! Pentagon'dan Çin'e sert uyarı!

Pentagon Sözcüsü White: '(ABD'nin Cibuti üssündeki uçaklarına Çin üssünden lazer tacizi iddiası) Bunlar çok ciddi olaylar. İki küçük yaralanma söz konusu oldu. Bu faaliyetler havacılarımıza gerçek bir tehdittir” 'Resmi olarak Çin hükümetine diplomatik protesto verdik ve Çinlilerin bu olayları soruşturmasını talep ettik”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD’nin Cibuti’deki askeri üssünden kalkan uçakların, yakındaki Çin üssünden lazer tacizine uğradığını ve bu konuda Çin’e diplomatik protesto verdiklerini açıkladı.

White, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü White, ABD’nin Cibuti’de bulunan askeri üssünden havalanan uçakların, üssün yakınında bulunan Çin üssünden kimliği belirsiz kişilerce lazer tacizine maruz bırakıldığını söyledi.

Bu tacizleri “gerçek bir tehdit” olarak tanımlayan White, “Bunlar çok ciddi olaylar. İki küçük yaralanma söz konusu oldu. Bu faaliyetler havacılarımıza gerçek bir tehdittir.” şeklinde konuştu.

Cibuti’deki lazer tacizlerinin Çin üssünden yapıldığı konusunda son derece emin olduklarını kaydeden White, “Resmi olarak Çin hükümetine diplomatik protesto verdik ve Çinlilerin bu olayları soruşturmasını talep ettik.” ifadelerini kullandı.

White, ayrıca, ABD uçaklarının uzun zamandır lazer tacizine maruz bırakıldığını ancak son birkaç hafta içerisinde bu sayının arttığını dile getirdi.

Çin’in ülke dışındaki ilk askeri üssü olan Cibuti’deki üssü geçen yıl ağustos ayında açılmıştı.

ABD'li yetkililer ise Çin’in, Cibuti’deki ABD üssü yakınında üs açmasının kendileri için bir sorun teşkil etmediğini ve bunun Cibuti hükümetinin bağımsız kararı olduğunu ifade etmişti.

Cibuti, Çin ve ABD’nin yanı sıra Japonya ve Fransa üslerine de ev sahipliği yapıyor.

- "İran neredeyse kaos orada"

White, İran ile İsrail arasında artan gerginliğin Pentagon’u kaygılandırıp kaygılandırmadığına ilişkin bir soru üzerine İran’ın bölgede kötü bir etki olmaya devam ettiğini söyledi.

İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini ifade eden White, “(İran) bölgedeki istikrarın altını boşaltmak için gerek Hizbullah olsun gerekse Husiler olsun vekalet güçleri kullanıyor. Bu bizim kaygımızdır. İran neredeyse kaos orada. Dolayısıyla Suriye, karmaşık bir savaş alanı ve İrankaygıya neden olacak şeyler yapmaya devam ediyor.” diye konuştu.

"İran ile İsrail arasındaki muhtemel bir çatışmaya ABD’nin rolünün ne olacağına" ilişkin bir soru üzerine ise White, ABD’nin her zaman kendini koruma hakkını saklı tuttuğunu ancak Suriye’deki tek misyonlarının DEAŞ ile mücadele olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
ABDÇinLazerKrizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsviçre Alpleri'nde 2017-2018 Kış Sezonunda 26 Dağcı Öldü!
İsviçre Alpleri'nde 2017-2018 Kış Sezonunda 26 Dağcı Öldü!
Japonya 2026 Kış Olimpiyat Oyunları Adaylığında Finale Kalamazsa Türkiye’yi Destekleyecek...
Japonya 2026 Kış Olimpiyat Oyunları Adaylığında Finale Kalamazsa Türkiye’yi Destekleyecek...
Twıtter, Tüm Kullanıcıların Şifrelerini Değiştirmesini Talep Etti!
Twıtter, Tüm Kullanıcıların Şifrelerini Değiştirmesini Talep Etti!
"İtalya Erken Seçim Riskiyle Karşı Karşıya"
"İtalya Erken Seçim Riskiyle Karşı Karşıya"
Trump, İlişki Yaşadığı Kadına Seçimlerden Önce Ödeme Yapıldığını Kabul Etti!
Trump, İlişki Yaşadığı Kadına Seçimlerden Önce Ödeme Yapıldığını Kabul Etti!
Hindistan'daki Kum Fırtınası...ölü Sayısı 125’i Geçti!
Hindistan'daki Kum Fırtınası...ölü Sayısı 125’i Geçti!
Atletico Madrid, Diego Costa ile finale uçtu!
Atletico Madrid, Diego Costa ile finale uçtu!
Üniversiteli genç kız bekaretini 1.2 miyon Euroya sattı
Üniversiteli genç kız bekaretini 1.2 miyon Euroya sattı
Ölüm yolculuğu başladı!
Ölüm yolculuğu başladı!
Facebook’tan bomba gibi yeni özellik! Evlenmek isteyenler dikkat!
Facebook’tan bomba gibi yeni özellik! Evlenmek isteyenler dikkat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim