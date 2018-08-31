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Lavrov’dan “Akdeniz Tatbikatı“ Açıklaması;“Her Devletin Uluslararası Kurallara Bağlı Kalarak Manevra Yapma Hakkı Vardır”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus donanmasının Akdeniz’de yapacağı tatbikatın uluslararası kurallara uygun olduğunu belirterek,

Lavrov’dan “Akdeniz Tatbikatı“ Açıklaması;“Her Devletin Uluslararası Kurallara Bağlı Kalarak Manevra Yapma Hakkı Vardır”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus donanmasının Akdeniz’de yapacağı tatbikatın uluslararası kurallara uygun olduğunu belirterek,

31 Ağustos 2018 Cuma 16:13
Lavrov’dan “Akdeniz Tatbikatı“ Açıklaması;“Her Devletin Uluslararası Kurallara Bağlı Kalarak Manevra Yapma Hakkı Vardır”


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus donanmasının Akdeniz’de yapacağı tatbikatın uluslararası kurallara uygun olduğunu belirterek, "Her devletin uluslararası kurallara bağlı kalarak manevra yapma hakkı vardır” dedi.
Lavrov, Soçi’de Eritre Dışişleri Bakanı Osman Saleh ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rus donanmasının Akdeniz’de gerçekleştireceği tatbikatla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Tatbikatın "normal bir şey" olduğunu anlatan Lavrov, “Her devletin uluslararası kurallara bağlı kalarak manevra yapma hakkı vardır. Bu, ya kendi bölgesinde, ya karşılıklı anlaşarak başka devletlerin bölgesinde ya da uluslararası normlara uygun olarak açık denizlerde olabilir.” ifadelerini kullandı.
Rus Donanması Başkomutanı Vladimir Korolev, 1-8 Eylül'de Rusya’nın Akdeniz’de yapacağı askeri tatbikata ilişkin, "Rusya’nın modern tarihinde askeri deniz filosu ve hava-uzay kuvvetleri Akdeniz’de ilk kez tatbikat yapacak." açıklamasında bulunmuştu.
 

Son Güncelleme: 31.08.2018 19:19
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