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Lavrov, Rum Mevkidaşı Hristodulidis İle Bir Araya Geldi

Moskova, 27 Nisan 18 : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından, uzun süredir devam eden Kıbrıs sorunun çözümü için alınan tüm kararların uygulanmasını desteklediklerini belirtti.

Lavrov, Rum Mevkidaşı Hristodulidis İle Bir Araya Geldi

Moskova, 27 Nisan 18 : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından, uzun süredir devam eden Kıbrıs sorunun çözümü için alınan tüm kararların uygulanmasını desteklediklerini belirtti.

27 Nisan 2018 Cuma 12:31
Lavrov, Rum Mevkidaşı Hristodulidis İle Bir Araya Geldi

Moskova, 27 Nisan 18 : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından, uzun süredir devam eden Kıbrıs sorunun çözümü için alınan tüm kararların uygulanmasını desteklediklerini belirtti.

Lavrov, başkent Moskova’da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yürütülen müzakerelerin güncelliğini kaybettiğini savunan Lavrov, \'\'Söz konusu müzakereler gerçekleri ve Kıbrıs’ın mevcut uluslararası statüsünü yansıtmıyor. Rusya, BMGK tarafından, uzun süredir devam eden Kıbrıs sorunun çözümü için alınan tüm kararların uygulanmasını destekliyor\'\' dedi.

Hristodulidis ise Kıbrıs sorununun çözümü için BM tarafından alınan kararlar doğrultusunda müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını öne sürerek, \'\'Kıbrıs konusunda çok iyi bir uzman olan Sayın Lavrov’a kısa bir süre içerisinde gerçekleştireceği görüşmelerde, bu konuda destek olmasını rica ettim\'\' diye konuştu.

(AA/ÖZ/HÖ)

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