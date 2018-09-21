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Lavrov\'dan Soçi Mutabakatı Açıklaması

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:

Lavrov\'dan Soçi Mutabakatı Açıklaması

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:

21 Eylül 2018 Cuma 20:35
Lavrov\'dan Soçi Mutabakatı Açıklaması

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV: "RUS VE TÜRK ASKERİ YETKİLİLER, ÖNCEKİ GÜN İDLİB\'DEKİ SİLAHSIZLANDIRILMIŞ BÖLGENİN KESİN SINIRI ÜZERİNDE MUTABAKAT SAĞLADI. SOÇİ\'DE VARILAN ANLAŞMANIN SÜRECİ, SON DERECE AKTİF BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Saraybosna, 21 eylül 18 (.): Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi mutabakatına ilişkin yaptığı açıklamada, Rus ve Türk askeri yetkililerin önceki gün İdlib\'deki silahsızlandırılmış bölgenin kesin sınırı üzerinde mutabakat sağladığını, Soçi\'de varılan anlaşmaya dair sürecin aktif şekilde ilerlediğini söyledi. 

Lavrov, Bosna Hersek\'in başkenti Saraybosna\'daki resmi temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ile bir araya geldi. 

Crnadak ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, Rusya\'nın Bosna Hersek\'in toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etti.

Rusya\'nın, Bosna savaşını sonlandıran Dayton antlaşmasının alternatifi olmadığı kanaatinde olduğunu aktaran Lavrov, "Biz, Dayton anlaşmasına, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine, anlaşma temelinde kurulan iki entiteye ve ülkede yaşayan üç millete saygı duyuyoruz." diye konuştu.

Bosna Hersek\'te ekim ayında yapılacak seçimlerin de söz konusu anlaşmanın hükümlerine uygun biçimde gerçekleştirilmesi temennisinde bulunan Lavrov, "Rusya asla hiçbir ülkede gerçekleşen seçimlerde, seçmenlere, oylarını kime verecekleri konusunda önerilerde bulunmamıştır." dedi. 

Lavrov, üçüncü tarafların Bosna Hersek\'te çatışma durumu yaratmaması gerektiğini ifade etti.

Suriye meselesi ve Soçi mutabakatına ilişkin bir soru üzerine Sergey Lavrov, asıl tehlikenin ABD\'nin kontrolü altında yasa dışı faaliyetlerin gerçekleştirildiği Fırat\'ın doğusunda olduğunu vurgulayarak, "Rusya ile Türkiye\'nin İdlib konusunda yaptığı anlaşma, her şeyden önce terör tehdidinin ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir anlaşmadır." ifadesini kullandı.

Soçi mutabakatına ilişkin soru üzerine Lavrov, "Bu elbette ara adım, fakat sadece bir silahsızlandırılmış bölge kuruluyor. Ama bu aynı zamanda gerekli bir adım, zira bu bölgenin kurulması, İdlib gerilimi azaltma bölgesinden Suriye ordusu mevzilerine ve Hımeymim\'deki Rus üssüne saldırıları önleme imkanı sağlayacak. İdlib anlaşması, her şeyden önce terör tehdidinin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Nusra Cephesi militanlarının ve tüm ağır silahların ekim ortasına doğru silahsızlandırılmış bölgeden çıkması gerekiyor. Rus ve Türk askeri yetkililer, önceki gün İdlib\'deki silahsızlandırılmış bölgenin kesin sınırı üzerinde mutabakat sağladı. Dolayısıyla, Soçi\'de varılan anlaşmanın süreci, son derece aktif bir şekilde ilerliyor." ifadelerine yer verdi.

ABD\'nin Rusya\'ya yönelik yaptırımlarına ilişkin bir soruyu da cevaplayan Lavrov, yaptırımları "ABD\'nin kirli rekabetinin bir göstergesi" olarak nitelendirerek, "ABD\'nin yaptırımları artık bizi şaşırtmıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

(AA/ID/ÖK)

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