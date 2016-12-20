Lavrov-Zarif Görüşmesi

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV: "DÜN RUSYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KARLOV'A YAPILAN SALDIRININ HEDEFİ BUGÜNKÜ GÖRÜŞMELER ÖZELİNDE TERÖRLE MÜCADELEYİ BALTALAMAKSA, BU AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLARINI BİLMELİLER"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan ve ölümüyle sonuçlanan saldırının terörle mücadeleyi baltalama amacına ulaşamayacağını söyledi.

Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmesine Karlov’un fotoğrafının yer aldığı masaya çiçek bıraktıktan sonra başladı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, bu barbarca saldırının tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği yapılması gerektiğini hatırlattığını belirtti.

Lavrov, "Dün Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan saldırının hedefi bugünkü görüşmeler özelinde terörle mücadeleyi baltalamaksa, bu amaçlarına ulaşamayacaklarını bilmeliler." dedi.

Rus Bakan Lavrov, bugünkü görüşmelerde Suriye'deki durumun istikrara kavuşması, insani yardım ve terörle mücadele gibi konularda atılacak adımların belirlenmesini umut ettiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise Karlov'un ölümünden dolayı Lavrov'a taziyelerini iletti.

Lavrov ve Zarif'in görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla üçlü toplantı düzenlenecek.

Daha sonra üç bakanın ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.