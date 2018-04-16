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Lavrov Duma'daki Kimyasal Saldırının “Tezgahlandığını“ Savundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırının

Lavrov Duma'daki Kimyasal Saldırının “Tezgahlandığını“ Savundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırının

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:17
Lavrov Duma'daki Kimyasal Saldırının “Tezgahlandığını“ Savundu
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Lavrov, bölgedeki gelişmelerle ilgili İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulundu.

Rus bakan, Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendiği belirtilen bölgeye ülkesinin müdahalede bulunduğu iddialarını reddederek, şunları kaydetti:

"Rusya'nın bölgeye müdahale etmediğinin garantisini verebilirim. Diğer devlet başkanlarına kaba davranamam, kendi ülkemin başkanına da kaba olamam ancak Fransa, İngiltere ve ABD'nin liderlerinden bahsettiniz. Açıkça konuşmak gerekirse, onların atıfta bulunduğu tüm kanıtlar, haberlere ve sosyal medya ağlarına dayanıyor."

Duma'da kimyasal saldırı yaşanmadığını ileri süren Lavrov, "Yaşanan şey, olay tezgahlanmıştır." ifadesini kullandı.

Lavrov, İngiltere dahil Batılı güçlerin Rusya ile iletişim kanallarını kapattığını belirterek, taraflar arasındaki iletişim eksikliği sebebiyle ülkesi ve Batı'nın Soğuk Savaş'tan daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.
 

Son Güncelleme: 16.04.2018 19:08
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