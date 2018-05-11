Lavrov'dan ABD'ye Kudüs Tepkisi!

Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov, Filistin-İsrail meselesinin çıkmazda olduğunu belirterek, ABD’nin Kudüs kararı ile bu çıkmazın daha da derinleştiğini söyledi.

Lavrov, Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü NikolayMladenov ile yaptığı görüşmede Filistin sorununa değindi.

Filistin-İsrail meselesindeki durumdan çok endişeli olduklarını vurgulayan Lavrov, “Durum çıkmazda. Hem bu çıkmaz durum özellikle ABD’nin bilinen Kudüs kararı ışığında daha da derinleşiyor.” dedi.

İnsanların kurban gittiği, her an patlamaya hazır potansiyel durumdan bütün ülkelerin derin kaygı duyduğunu kaydeden Lavrov, buna paralel olarak Filistin sorununu arkaya atmak için Ortadoğu’da ve Kuzey Afrika'nın tüm jeopolitik harita düzenini değiştirmek için girişimlerde bulunulduğunu ifade etti.

Bu girişimin çok tehlikeli bir yol olduğunu dile getiren Lavrov, Suriye, Yemen, Irak ve Libya’daki krizlerin çözülmesine yönelik ek çaba gerekirken, Filistin konusunu erteleme hakkına kimsenin sahip olmadığını söyledi.