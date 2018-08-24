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Lavrov-Çavuşoğlu Ortak Basın Toplantısı

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV: "SURİYELİ SIĞINMACILARIN EVLERİNE DÖNMESİ İÇİN DE RUSYA VE TÜRKİYE ORTAK ÇABA SARF EDECEK"

Lavrov-Çavuşoğlu Ortak Basın Toplantısı

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV: "SURİYELİ SIĞINMACILARIN EVLERİNE DÖNMESİ İÇİN DE RUSYA VE TÜRKİYE ORTAK ÇABA SARF EDECEK"

24 Ağustos 2018 Cuma 12:04
Lavrov-Çavuşoğlu Ortak Basın Toplantısı


RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV: "SURİYELİ SIĞINMACILARIN EVLERİNE DÖNMESİ İÇİN DE RUSYA VE TÜRKİYE ORTAK ÇABA SARF EDECEK"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması için beklenen kolaylaştırmalar konusunda ortak bir istişare mekanizma kurulmasında anlaşıldığını belirterek, "Uzmanlarımıza talimatlar verilecek. En kısa zamanda müjdeyi alacaksınız." dedi.
Lavrov ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye ile hızla gelişmeye devam eden ilişkilerin Rusya açısından önemine işaret eden Lavrov, "İkili ticaretimiz arasındaki engellerin kaldırılması konusunda mutabakata vardık. Rus turistlerin Türkiye'ye yönelik ziyaretleri de artarak devam ediyor. Bu yıl Türkiye'yi 5 milyonun üzerinde Rus turistin ziyaret etmesini bekliyoruz." diye konuştu.
Lavrov, Ankara'nın, Moskova için kilit ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, "Otomotiv, tarım, bankacılık ve askeri-teknik alanların yanı sıra TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi stratejik öneme sahip projelerde de yoğun iş birliğimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Suriye konusunun ön plana çıktığını anlatan Lavrov, İdlib'de yalnızca sivillerin değil, silahlı muhaliflerin de olduğu iddiasında bulundu.
Lavrov, "Bu bölgeyi kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bu konuda Rus ve Türk savunma bakanları da bugün bir görüşme gerçekleştirdi. İstihbarat birimlerimiz de temas halinde. Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesi için de Rusya ve Türkiye ortak çaba sarf edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Lavrov, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında ne zaman somut adımlar atılacağına yönelik AA muhabirinin sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında yapılacak kolaylaştırmalar için ortak bir istişare mekanizması kurulması konusunda Türkiye ile anlaştık. Tatil döneminin ardından uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Kısa bir süre içerisinde bu konuyla ilgili haberleri ve müjdeyi alacaksınız."


 

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Son Güncelleme: 24.08.2018 15:45
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