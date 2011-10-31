LAÜ'de'' Cumhuriyetimiz ve Kazanımları'' Konulu Panel Düzenledi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 88. Yıldönümü nedeniyle Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) “Cumhuriyetimiz ve Kazanımları” konulu panel düzenledi.

LAÜ’den verilen bilgiye göre, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Kâşif Yılmaz’ın yönettiği, “Cumhuriyetimiz ve Kazanımları” konulu panele, Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Doç.

Dr. Mehmet Demiryürek, Tarih Bölümü Başkan V. Yrd. Doç. Dr. İhsan Tayhani, Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Vehbi Zeki Serter konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, “Cumhuriyet” kavramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl bir cumhuriyet olduğu;

Milli mücadele yılları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti ilanıyla ilgili konular irdelendi.