LAÜ ile Memur-Sen Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Lefke Avrupa Üniversitesi ile Memur-Sen arasında LAÜ personelini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Başbakan İrsen Küçük de katıldı.

LAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2011- 31 Aralık 2012 tarihlerini kapsayan protokolde LAÜ Yönetsel ve Destek Hizmetleri personelinin var olan haklarının korunması ve çalışanların talep ettikleri

maddelerin düzenlenerek sözleşmeye eklenmesi hususunda mutabakata varıldı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Başbakan İrsen Küçük, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst ve Hür İş Federasyonu adına Yakup Latifoğlu şahitliğinde LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı

Mehmet Zafer, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel ve Memur Sen Genel Başkanı Çelebi Ilık protokole imza koydu.