Latin Amerika\'da 26 Milyon Kişi Aşırı Yoksul

LATİN AMERİKA\'DA SON 30 YILDA AŞIRI YOKSUL SAYISI AZALMASINA RAĞMEN HALA 26 MİLYON KİŞİ GÜNLÜK 1,90 DOLAR GELİRİN ALTINDA YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR

Ankara, 17 Ekim 18 (.): Latin Amerika\'da 26 milyon kişi aşırı yoksulluk seviyesinin altında yaşıyor.

Arjantin\'in El Perfil gazetesinin Dünya Bankası verilerine dayandırdığı haberine göre, Latin Amerika\'da 26 milyon kişi günlük 1,90 ABD doları gelirin altında yaşamını sürdürüyor.

Haberde görüşlerine yer verilen Dünya Bankasının Latin Amerika Dairesinde görevli ekonomist Ana Maria Lugo, bölgede 26 milyon kişinin aşırı yoksulluk seviyesinin altında yaşadığını belirtti.

Bölgede aşırı yoksulluk seviyesi 1990\'da yüzde 14 olarak kaydedilirken, 2015\'te yüzde 4\'e geriledi. Ayrıca, 2015\'te bölge nüfusunun yaklaşık yüzde 11\'i; 3,20 dolar gelirin, yüzde 26\'sı da 5,5 dolar gelirin altında yaşıyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI GÜNDE 5,5 DOLAR KAZANIYOR

Dünya Bankası verilerine göre, neredeyse dünya nüfusunun yarısı günlük 5,5 dolar gelirin altında yaşıyor. Gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerde ise yoksul sayısı artıyor. Dünyada aşırı yoksul kişi sayısında düşüş yaşanmasına rağmen 3 milyar 400 milyon kişi temel ihtiyaçlarını karşılamada büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Dünyada aşırı yoksulluk seviyesi son 30 yılda düşüş gösterirken, bu seviye yüzde 30\'dan yüzde 10\'a düştü.

(AA/TUĞ/HA)