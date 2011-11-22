Latifoğlu Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplamasını istedi

Hür - İş Federasyonu Genel Başkanı Yakup Latifoğlu, yeni asgari ücretin belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplamasını istedi.

Latifoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücretler Yasası’nın amir kuralına göre asgari ücretin yıl içinde en az bir kez belirlenmek zorunda olduğuna dikkat çekerek, “Ocak 2011’de geç olarak yürürlüğe girmiş olan son asgari ücret, akaryakıta, elektriğe yapılan zamlar, hayat pahalılığının yüzde 12’ye varması ve dövizde yaşanan artışlar dikkate alındığında, çalışanların insanca yaşamasını sağlamaktan fersah fersah uzaktadır” dedi.

Maliye Bakanı’nın son yaptığı açıklamalarının, “yasal olarak 2012 yılında yürürlüğe girecek eşel mobil uygulamasının müjdesini verir nitelikte olduğunu” kaydeden Latifoğlu, “Ancak bu yıl asgari ücrette bir artış öngörmediklerini söyleyen sayın Bakan’ın, asgari ücret konusunda iyileştirme adına hiçbir şey söylememesi düşündürücüdür” dedi.