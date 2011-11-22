Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Latifoğlu Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplamasını istedi

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Toplanmasını istedi

Latifoğlu Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplamasını istedi

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Toplanmasını istedi

22 Kasım 2011 Salı 11:16
Latifoğlu Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplamasını istedi
banner238

Hür - İş Federasyonu Genel Başkanı Yakup Latifoğlu, yeni asgari ücretin belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplamasını istedi.

Latifoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücretler Yasası’nın amir kuralına göre asgari ücretin yıl içinde en az bir kez belirlenmek zorunda olduğuna dikkat çekerek, “Ocak 2011’de geç olarak yürürlüğe girmiş olan son asgari ücret, akaryakıta, elektriğe yapılan zamlar, hayat pahalılığının yüzde 12’ye varması ve dövizde yaşanan artışlar dikkate alındığında, çalışanların insanca yaşamasını sağlamaktan fersah fersah uzaktadır” dedi.

Maliye Bakanı’nın son yaptığı açıklamalarının, “yasal olarak 2012 yılında yürürlüğe girecek eşel mobil uygulamasının müjdesini verir nitelikte olduğunu” kaydeden Latifoğlu, “Ancak bu yıl asgari ücrette bir artış öngörmediklerini söyleyen sayın Bakan’ın, asgari ücret konusunda iyileştirme adına hiçbir şey söylememesi düşündürücüdür” dedi.

Son Güncelleme: 22.11.2011 11:16
Anahtar Kelimeler:
KomisyonLatifoğluAsgari ücretHür-iş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim