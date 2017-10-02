02 Ekim 2017 Pazartesi 10:33

Las Vegas'taki Silahlı Saldırı

ABD'nin LasVegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen ve en az 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından bir şüphelinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu arada 20’yi aşkın kişinin öldüğü iddialarına henüz resmi kaynaklardan doğrulama gelmedi.