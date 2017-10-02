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02 Ekim 2017 Pazartesi 10:33

Las Vegas'taki Silahlı Saldırı

ABD'nin LasVegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen ve en az 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından bir şüphelinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu arada 20’yi aşkın kişinin öldüğü iddialarına henüz resmi kaynaklardan doğrulama gelmedi.

Las Vegas'taki Silahlı Saldırı
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POLİS, BİR ŞÜPHELİNİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI

SALDIRIDA EN AZ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 70 KİŞİ YARALANDI     

20’Yİ AŞKIN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİALARI HENÜZ RESMİ KAYNAKLARCA ONAYLANMADI

ABD'nin LasVegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen ve en az 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından bir şüphelinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu arada 20’yi aşkın kişinin öldüğü iddialarına henüz resmi kaynaklardan doğrulama gelmedi.

LasVegas Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mandalay Bay Oteli yakınlarındaki konser alanında düzenlenen silahlı saldırının ardından bir şüphelinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.     

Hastane yetkilileri, saldırıda yaralanan yaklaşık 70 kişiden 12'sinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.     

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kentte havaalanına giriş çıkışlar kapatıldı.     

Görgü tanıkları, en az bir saldırganın festivale katılanlara ateş açtığını ifade etmişti.     

Sosyal medyada paylaşılan videolarda otomatik silah sesleri duyuluyor ve çok sayıda kişinin alandan koşarak çıkmaya çalıştığı görülüyor.

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