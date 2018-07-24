Laos\'ta Baraj Çöktü… Çok Sayıda Kişinin Öldüğü Ve Yüzlerce Kişinin Kayıp Olduğu Bildirildi



Ankara, 24 Temmuz 18 (.): Laos\'un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Laos Haber Ajansı, Attapeu eyaletindeki hidroelektrik barajının henüz bilinmeyen bir sebepten çöktüğünü duyurdu.

Barajın çökmesi sonucu bölgedeki 6 köy sular altında kaldı.

Çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Başbakan Thongloun Sisoulith, kabine toplantılarını iptal ederek bölgeye gitmek için yola çıktı.

Yerel yetkililer de bölge halkı için özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısında bulundu.

(AA/TUĞ/HA)

