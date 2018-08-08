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Laos'ta Çöken Baraj... Su Altında Kalan 6 Köyde Ölenlerin Sayısı 31'e Yükseldi!

Laos'un güneydoğusunda iki hafta önce bir barajın çökmesi sonucu su altında kalan 6 köyde ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Laos'ta Çöken Baraj... Su Altında Kalan 6 Köyde Ölenlerin Sayısı 31'e Yükseldi!

Laos'un güneydoğusunda iki hafta önce bir barajın çökmesi sonucu su altında kalan 6 köyde ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:42
Laos'ta Çöken Baraj... Su Altında Kalan 6 Köyde Ölenlerin Sayısı 31'e Yükseldi!

Laos'un güneydoğusunda iki hafta önce bir barajın çökmesi sonucu su altında kalan 6 köyde ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.
Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith iki hafta önce barajın çökmesiyle akan 5 milyar litre suyun yol açtığı sellerde şu ana kadar 31 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.
En az 100 kişinin halen kayıp olduğunu belirten Kommasith, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Su baskınlarına maruz kalan 6 köyde, 6 bin 600 kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti. 
İnşaatına 2013'te başlanılan ve gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan hidroelektrik barajının şiddetli yağışlar nedeniyle çökmüş olabileceği ifade edilmişti.
Laos'taki Güney Koreli şirketler tarafından üstlenilen ilk yap-işlet-devret projesi olan barajın maliyetinin 1,02 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 
Çöken barajın 2019'da tamamlanması ve üretilen elektriğin yüzde 90'ının Tayland'a satılması planlanıyordu. 
Baraj, Güney Kore, Tayland ve Laos şirketlerinden oluşan konsorsiyumunun ortak girişimi olarak inşa ediliyordu.
 


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Son Güncelleme: 08.08.2018 14:01
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