Laos'daki Sellerde En Az 46 Kişi Öldü



Güney Asya ülkesi Laos'da yaşanan sellerde en az 46 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basının Ulusal Afet Ajansına dayandırdığı haberlere göre, 14 kentteki 79 bölgede etkisini sürdüren yağışların neden olduğu sellerde, 15 Haziran'dan bu yana en az 46 kişi hayatını kaybetti.

Seller nedeniyle 97 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği bölgelerde, 236 binden fazla insan etkilenirken, yaklaşık 11 bin 500 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Seller nedeniyle birçok bina ve yol hasar gördü, yaklaşık 105 bin hektarlık alan sular altında kaldı.

Normal şartlarda 1 Eylül'de başlaması gereken eğitimin, birçok okulun hasar görmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

