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19 Aralık 2016 Pazartesi 17:04

LAGARDE "GÖREVİ İHMAL"DEN SUÇLU BULUNDU

LAGARDE 'GÖREVİ İHMAL'DEN SUÇLU BULUNDU
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FRANSA ADALET MAHKEMESİ, IMF BAŞKANI LAGARDE'IN MALİYE BAKANLIĞI YAPTIĞI DÖNEMDE GÖREVİNİ İHMAL ETTİĞİNE HÜKMETT

LAGARDE "GÖREVİ İHMAL"DEN SUÇLU BULUNDU

Fransa'da Cumhuriyet Adalet Mahkemesi, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ı, Maliye Bakanlığı yaptığı dönemle ilgili "görevi ihmal"den suçlu buldu.

Mahkeme, Lagarde'ın ünlü iş adamı Bernard Tapie'ye 400 milyon Euro tazminat verilmesi ile ilgili davada oynadığı arabulucu rolü nedeniyle "görevi ihmal" ettiğine hükmetti. Ancak mahkeme karar öncesi Fransa'dan ayrılan Lagarde'a ceza verilmeyeceğini açıkladı. Lagarde'ın suçlu bulunduğu takdirde 1 yıl hapis ve 15 bin Euro hapis cezası alması bekleniyordu.

Fransa'da ''Yüce Divan'' özelliği taşıyan mahkemede 5 eski bakan yargılandı. Cumhuriyet Adalet Mahkemesi heyeti, 6 yargıç ile üç senatör ve üç milletvekilinden oluşuyor.

Paris İstinaf Mahkemesi, temmuz ayında aldığı kararda, IMF Başkanı Lagarde'ın, Fransa'da Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemde ünlü iş adamı Bernard Tapie davasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Adalet Mahkemesinde yargılanmasına onay vermişti.

Christine Lagarde, daha önce yaptığı açıklamada, suçsuz olduğunu belirterek, bakanlık yaptığı dönemde her zaman devletin çıkarlarını koruduğunu ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterdiğini söylemişti.

LAGARDE'A YÖNELİK SUÇLAMA

Yargıtay, 30 Haziran’da aldığı kararda, Adidas'ın eski sahibi Bernard Tapie'nin devletten 1 milyar Euro tazminat talebini reddetmiş ve kendisinin devlete 404 milyon Euro geri ödemesini kararlaştırmıştı. Tapie, hisselerini 1993'te Fransız bankası Crédit Lyonnais'e devretmiş ancak banka hisseleri bir süre sonra büyük bir karla satınca dolandırıldığını ileri sürmüştü.

Tapie'nin iyi ilişki içinde olduğu eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin talimatı üzerine konuyla Maliye Bakanlığının ilgilenmesine karar verilmiş, hakem heyeti kurulmuştu. Dönemin Maliye Bakanı Lagarde'ın hakemlik yaptığı kurul, Tapie'ye 404 milyon Euro ödeme yapılmasına karar vermişti.

Lagarde'ın Maliye Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemde "görevini ihmal" suçlamasıyla hakkında Fransa'da soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık, takipsizlik kararı verilmesini istemesine rağmen mahkeme bu talebi kabul etmemişti.

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