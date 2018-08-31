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Lady Diana’nın 21’nci ölüm yıldönümünde ortaya çıkan şok edici belgeler

Lady Diana'nın bugün 21'inci ölüm yıldönümü... Geçtiğimiz yıl ise 20'nci ölüm yıldönümü için hayatını anlatan bir belgesel yayınlandı. Belgeselde yer alan bilgiler herkesi çok şaşırtmıştı. Ama yeni kayıtlar şu an şok etkisi yaratmış durumda. Diana'nın ortaya çıkan mektubunda eşi Charles'ın kendisini öldürmeyi planladığını yazmış.

Lady Diana’nın 21’nci ölüm yıldönümünde ortaya çıkan şok edici belgeler

Lady Diana'nın bugün 21'inci ölüm yıldönümü... Geçtiğimiz yıl ise 20'nci ölüm yıldönümü için hayatını anlatan bir belgesel yayınlandı. Belgeselde yer alan bilgiler herkesi çok şaşırtmıştı. Ama yeni kayıtlar şu an şok etkisi yaratmış durumda. Diana'nın ortaya çıkan mektubunda eşi Charles'ın kendisini öldürmeyi planladığını yazmış.

31 Ağustos 2018 Cuma 16:35
Lady Diana’nın 21’nci ölüm yıldönümünde ortaya çıkan şok edici belgeler

Lady Diana'nın bugün 21'inci ölüm yıldönümü... Geçtiğimiz yıl ise 20'nci ölüm yıldönümü için hayatını anlatan bir belgesel yayınlandı. Belgeselde yer alan bilgiler herkesi çok şaşırtmıştı. Ama yeni kayıtlar şu an şok etkisi yaratmış durumda. Diana'nın ortaya çıkan mektubunda eşi Charles'ın kendisini öldürmeyi planladığını yazmış.

Tarihler 29 Temmuz 1981’i gösteriyordu… St. Paul Katedrali’nde masalsı bir kraliyet düğünü gerçekleşti. O gün Prens Charles ve Diana evleniyordu. Herkes bu düğünü hayranlıkla izliyor, ‘Muhteşem’ olduğunu düşünüyordu… Ne var ki hiçbir şey mükemmel değildi… Lady Diana mutsuzdu, evlenmek istemiyordu. Çünkü kocası Charles’ın kendisini nişanlıyken aldattığını öğrendi…

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Lady Diana verdiği bir röportajda mutsuz bir evliliği olduğunu söylemiş…

Charles’in aldattığı kişi, şu an ki eşi olan Camilla’ydı… Diana bu gerçekle yaşamak istemedi ve düğünü iptal etmek istediğini söyledi. Ne var ki hem yakın çevresi hem kraliyet buna müsaade etmedi. ‘Hediyelik eşyalar dahi hazır. Havlulara bile fotoğraflarınız basıldı’ dediler.. Çaresizce evlenen ve etrafa mutluluk pozu çizen Lady Diana’nın bugün ölüm yıldönümü. 31 Ağustos 1997’de feci bir kaza sonucu hayatını kaybeden Diana’nın ölümünden sonra ortaya pek çok gazete, mektup ve ses kayıtları çıktı. Örneğin belgelerde, Charles’ın, Camilla ile ilişkisinin kanıtları da var. Diana ölmeden önce verdiği bir röportajda şöyle diyor: “Charles ile bir gün çalışma odasındaydık ve telefon çaldı. Arayan Camilla’ydı. Telefonu kapattı ve ona gitti. Kalbim kırık bir şekilde odadan çıktım.”

Prens Charles, Diana ile nişanlıyken, şimdiki eşi Camilia ile aldatmış...

Prens Charles, Diana ile nişanlıyken, şimdiki eşi Camilla ile aldatmış…

Bir başka anısında ise Charles’ın, sevgilisine aldığı bilekliği nasıl öğrendiğini anlatmış Diana. Odada bir paket gördüğünü, bu paketi açmaya çalışırken, saray kahyalarından birinin o paketi açmaması gerektiğini, buna rağmen açtığını ve içinden Camilla’ya alınmış bir bileklik çıktığını belirtmiş… Charles, bir kavgalarında ise “Bütün Galler Prenslerinin metresi vardı. Metresi olmayan tek Galler Prensi olmak istemiyorum” demiş ve bunun üzerine çift şiddetli kavga etmiş.

Diana, Prens Charles ile hiç evlenmek istememiş...

Diana, Prens Charles ile hiç evlenmek istememiş…

Tabii belgeler sadece bunlarla da sınırlı değil. Daily Mirror’un haberine göre Diana, ölmeden 10 önce de bir mektup yazmış… En can alıcı ve şok edici belge ise hiç kuşkusuz bu olsa gerek. Zira mektupta açık açık Charles’ın kendisini öldüreceğini yazmış… İşte o satırlar: “Hayatımın bu dönemi en tehlikeli dönem. Kocam benim otomobilimde bir ‘kaza’ planlıyor. Bir fren arızası ve ciddi kafa sakatlığı yaratıp Tiggy ile evliliğinin önünü açmak istiyor.”

Diana düğünü iptal etmek istese de kraliyet buna müsaade etmemiş...

Diana düğünü iptal etmek istese de kraliyet buna müsaade etmemiş…

Diana, bu mektubu kahya Paul Burrell’e teslim etmiş ve güvende olmadığını, korktuğunu söylemiş. Herhangi bir durumda ise bu mektubu ortaya çıkarmasını belirtmiş. Tabii mektup yıllar sonra ortaya çıkmış…

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Geçen yıl Diana hakkında hazırlanan belgeselde, Diana’nın da Prens Charles’ı aldattığı ortaya çıkmıştı…

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