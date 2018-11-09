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Kuzey Kutup Bölgesi Kuşlar İçin Artık "güvenli Liman" Değil

Ankara, 9 Kasım 18 : Kuzey Kutup bölgesinin, kuluçkaya yatan kuşlar için artık güvenli bir liman olmadığı bildirildi. 

Kuzey Kutup Bölgesi Kuşlar İçin Artık "güvenli Liman" Değil

Ankara, 9 Kasım 18 : Kuzey Kutup bölgesinin, kuluçkaya yatan kuşlar için artık güvenli bir liman olmadığı bildirildi. 

09 Kasım 2018 Cuma 15:10
Kuzey Kutup Bölgesi Kuşlar İçin Artık
Ankara, 9 Kasım 18 : Kuzey Kutup bölgesinin, kuluçkaya yatan kuşlar için artık güvenli bir liman olmadığı bildirildi. 
Sonuçları Science dergisinde yayınlanan araştırma çerçevesinde, tüm kıtalarda 149 bölgede 111\'i sahil kuşu olmak üzere 200 kuş türü için 38 binden fazla yuvayla ilgili 70 yıllık veriler incelendi.
Araştırmada, dünya çapında yırtıcıların kuş yuvalarına saldırması ile iklim değişikliği arasında ilişki tespit edilirken, bu ilişkinin özellikle Kuzey Kutup bölgesinde dikkat çekici olduğu gözlendi. 
Kuzey Kutup bölgesinde kuş yuvalarına gün içinde yılan, kertenkele ve tilki gibi yırtıcıların saldırılarının son 70 yılda 3 katına çıktığına işaret eden bilim adamları, bulguları "alarm verici" olarak nitelendirdi.

Avrupa\'da, Asya\'nın büyük bölümünde ve Kuzey Amerika\'da da kuş yuvalarına yırtıcı saldırılarının 2 kat arttığı, tropik bölgelerde ve Güney Yarım kürede çok küçük bir değişikliğin görüldüğü belirtildi. 

(AA/RÇ/FEZ)

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