Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kuzey Kore'ye Yeni Genelkurmay Başkanı

Kuzey Kore Halk Ordusu'nun yeni Genelkurmay Başkanı General Ri Myong-su oldu.

Kuzey Kore'ye Yeni Genelkurmay Başkanı

Kuzey Kore Halk Ordusu'nun yeni Genelkurmay Başkanı General Ri Myong-su oldu.

22 Şubat 2016 Pazartesi 10:35
Kuzey Kore'ye Yeni Genelkurmay Başkanı
banner238

KUZEY KORE HALK ORDUSU GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA GÜVENLİK BAKANI Rİ MYONG-SU ATANDI

Ankara, 22 Şubat 16 (.): Kuzey Kore Halk Ordusu'nun yeni Genelkurmay Başkanı General Ri Myong-su oldu.

BBC'nin Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, önceki Genelkurmay Başkanı General Ri Yong-gil'in idam edilmesinin ardından yerine, Güvenlik Bakanı Ri atandı.

Ri, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2011'de yönetimi devralmasından bu yana atanan dördüncü genelkurmay başkanı oldu.

Ri'nin yeni görevinden, Kim'in faaliyetlerine ilişkin hazırladığı raporda söz ettiği belirtilirken, KCNA'nın bir diğer haberde, Ri'nin hava tatbikatlarında Kim'e eşlik ettiği kaydedildi.

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, 10 Şubat'ta, ülkeye yakın kaynaklara dayandırarak geçtiği haberinde Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanı General Ri Yong-gil'in idam edildiğini duyurmuştu.

Ri'nin, 7 Şubat'taki uzun menzilli roketin fırlatılması için düzenlenen törene ve iktidar partisiyle ordu arasındaki toplantılara katılmaması da iddiaları desteklemişti. Devlet kontrolündeki Rodong Sinmun gazetesi, kutlamalara katılan kişiler listesinde Ri'nin yerine Güvenlik Bakanı General Ri Myong-su'nun adını yayımlamıştı.

Babası Kim Jong-il'in 2011'de ölümünün ardından yönetimi devralan Kim Jong-un, daha önce de aralarında amcasının da bulunduğu bazı üst düzey yetkilileri idam ettirmişti.

(AA/ID/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim