Kuzey Kore'ye Yeni Genelkurmay Başkanı

KUZEY KORE HALK ORDUSU GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA GÜVENLİK BAKANI Rİ MYONG-SU ATANDI

Ankara, 22 Şubat 16 (.): Kuzey Kore Halk Ordusu'nun yeni Genelkurmay Başkanı General Ri Myong-su oldu.

BBC'nin Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, önceki Genelkurmay Başkanı General Ri Yong-gil'in idam edilmesinin ardından yerine, Güvenlik Bakanı Ri atandı.

Ri, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2011'de yönetimi devralmasından bu yana atanan dördüncü genelkurmay başkanı oldu.

Ri'nin yeni görevinden, Kim'in faaliyetlerine ilişkin hazırladığı raporda söz ettiği belirtilirken, KCNA'nın bir diğer haberde, Ri'nin hava tatbikatlarında Kim'e eşlik ettiği kaydedildi.

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, 10 Şubat'ta, ülkeye yakın kaynaklara dayandırarak geçtiği haberinde Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanı General Ri Yong-gil'in idam edildiğini duyurmuştu.

Ri'nin, 7 Şubat'taki uzun menzilli roketin fırlatılması için düzenlenen törene ve iktidar partisiyle ordu arasındaki toplantılara katılmaması da iddiaları desteklemişti. Devlet kontrolündeki Rodong Sinmun gazetesi, kutlamalara katılan kişiler listesinde Ri'nin yerine Güvenlik Bakanı General Ri Myong-su'nun adını yayımlamıştı.

Babası Kim Jong-il'in 2011'de ölümünün ardından yönetimi devralan Kim Jong-un, daha önce de aralarında amcasının da bulunduğu bazı üst düzey yetkilileri idam ettirmişti.

(AA/ID/HÖ)