Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa'da intihar
GAZİMAĞUSA'DA İNTİHAR
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
Motosiklet kazası
MOTOSİKLET KAZASI
banner256
Flaş Haber
Gazimağusa'da intihar
Kapat

Kuzey Kore Nükleer Deneme Sahasını Boşaltacak

Seul, 13 Mayıs 18 (.): Kuzey Kore\'nin, lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gelecek ay yapılacak zirveden önce nükleer deneme sahasını boşaltacağı bildirildi. 

Kuzey Kore Nükleer Deneme Sahasını Boşaltacak

Seul, 13 Mayıs 18 (.): Kuzey Kore\'nin, lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gelecek ay yapılacak zirveden önce nükleer deneme sahasını boşaltacağı bildirildi. 

13 Mayıs 2018 Pazar 08:11
Kuzey Kore Nükleer Deneme Sahasını Boşaltacak
Seul, 13 Mayıs 18 (.): Kuzey Kore\'nin, lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gelecek ay yapılacak zirveden önce nükleer deneme sahasını boşaltacağı bildirildi. 


Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs tarihlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı belirtildi. 


Açıklamada, süreci izlemeleri için ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere\'den gazetecilerin davet edilmesinin planlandığı kaydedildi.


Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim, 27 Nisan\'daki zirvenin ardından imzaladıkları Panmunjom Deklarasyonu ile Kore Yarımadası\'nın nükleer silahlardan "tamamen" arındırılması ve mevcut ateşkes halini sona erdirerek Kore Savaşı\'nı resmen noktalayacak kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanması konusunda görüş birliğine vardıklarını açıklamıştı.


Tarihi kararların alındığı zirvenin sonrasında Kuzey Kore lideri Kim, Çin\'e resmi bir ziyarette bulunarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.


Kim, ABD Başkanı Trump ile 12 Haziran\'da Singapur\'da görüşecek. Görüşmeden önce 22 Mayıs\'ta Güney Kore ile ABD arasında Washington\'da bir zirve yapılacak.
(AA/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıma Kararı 46 Ülkede Protesto Edilecek
Abd’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıma Kararı 46 Ülkede Protesto Edilecek
Abd'de
Abd'de "silah Paylaşım Programı" Standı Açıldı
Abd’den Irak Seçimleri Açıklaması
Abd’den Irak Seçimleri Açıklaması
Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsrail Kazandı
Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsrail Kazandı
Paris'te Yayalara Bıçaklı Saldırı
Paris'te Yayalara Bıçaklı Saldırı
Trump’tan Kuzey Kore’nin Nükleer Test Sahasını Boşaltma Kararına Övgü
Trump’tan Kuzey Kore’nin Nükleer Test Sahasını Boşaltma Kararına Övgü
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısı
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısı
İdlib'de Patlama: 12 Ölü
İdlib'de Patlama: 12 Ölü
İsrail'in Saldırılarında Filistinli Bir Çocuk Şehit Oldu
İsrail'in Saldırılarında Filistinli Bir Çocuk Şehit Oldu
Yunanistan Kupası'nda Gergin Final
Yunanistan Kupası'nda Gergin Final

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim