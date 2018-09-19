banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
400.000 TL'lik büyük ikramiye Lefkoşa'da
400.000 TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE LEFKOŞA'DA
Akaryakıta zam yok!
Son Dakika
AKARYAKITA ZAM YOK!
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Bakanlar Kurulu Toplandı
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam yok!
Kapat

Kuzey Kore İle Güney Kore Liderleri Üçüncü Kez Görüştü

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN: 

Kuzey Kore İle Güney Kore Liderleri Üçüncü Kez Görüştü

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN: 

19 Eylül 2018 Çarşamba 05:20
Kuzey Kore İle Güney Kore Liderleri Üçüncü Kez Görüştü

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN:  "MOON, TARİHİ KUZEY KORE-ABD GÖRÜŞMELERİNİN BAŞLAMASINA YARDIMCI OLDU. KENDİSİNE BİR KEZ DAHA ÇABALARI İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI MOON: "KİM\'İN YENİ BİR DÖNEM AÇMA KONUSUNDAKİ KARARLILIĞINA SAYGILARIMI SUNUYORUM"

Ankara, 18 Eylül 18 : Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu yıl 3. kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore\'nin başkenti Pyongyang\'da düzenlenen liderler arası zirvenin ilk gününde, Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran\'da Singapur\'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı tarihi zirveye yönelik çabalarından ötürü Güney Kore Devlet Başkanı Moon\'a teşekkür etti.

Kim, zirvenin başında, "Moon, tarihi Kuzey Kore-ABD görüşmelerinin başlamasına yardımcı oldu. Bu ABD-Kuzey Kore görüşmesi sayesinde bölgesel siyasi durum istikrara kavuştu ve Kuzey Kore-ABD ilişkilerinde daha fazla ilerleme bekleniyor. Devlet Başkanı Moon\'a, bir kez daha çabaları için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

ABD ile yapılan nükleer silahsızlanma müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesine yönelik beklentisini dile getiren Kuzey Kore lideri, ayrıca, ülkesi ile Güney Kore arasındaki ilişkisinin gelişmesinden dolayı da Moon\'a teşekkürlerini iletti.

Moon da Kim\'in verdiği "cesur karardan" övgüyle bahsederek, "Bu süreç, Kim\'in kararına dayanıyor ve Kim\'in yeni bir dönem açma konusundaki kararlılığına saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kim Jong-un ile yapacağı zirve ve 3 günlük ziyaret çerçevesinde bugün Pyongyang\'a gelen Moon, ikili ilişkilerde daha fazla ilerleme sağlamak için çabaları hızlandırma çağrısında bulundu.

İki lider arasındaki görüşmenin tüm dünyada takip edildiğine işaret eden Moon, "Dünyadaki tüm insanlara barış ve refahın meyvelerini göstereceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Merkezi binasında düzenlenen liderler arası görüşmenin ilk aşması, yerel saatle 17.45\'te sona erdi.

İki liderin, görüşmenin ikinci aşaması için yarın erken saatlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim, bu sabah, Moon\'u Pyongyang\'taki Sunan Uluslararası Havalimanı\'nda karşılamıştı.

Havalimanında kucaklaşan ikili, başkent caddelerinde bekleyen kalabalığı araçlarından selamlayarak devlet konuk evi Paekhwawon\'a geçmişti.

Moon\'a Kuzey Kore ziyaretinde eşi Kim Jung-sook ile 110 civarında Güney Koreli yetkili eşlik ediyor. Öncü ekip olarak adlandırılan 90\'ın üzerinde Güney Koreli yetkili, pazar günü Pyongyang\'a varmıştı.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs\'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran\'da Singapur\'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore\'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

(AA/AK/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malezya'da Alkol Zehirlenmesi: 15 Ölü
Malezya'da Alkol Zehirlenmesi: 15 Ölü
Mcgurk:
Mcgurk: "ırak, Gelecek Günlerde Önemli Kararlar Alacak"
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib'deki Mutabakata Destek
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib'deki Mutabakata Destek
Meksika'da Mobil Morglar Tepkiye Yol Açtı
Meksika'da Mobil Morglar Tepkiye Yol Açtı
Trump, Çin'e Yönelik Tehditlerini Sürdürüyor
Trump, Çin'e Yönelik Tehditlerini Sürdürüyor
Katar İngiltere'den 24 Savaş Ve 9 Eğitim Uçağı Aldı
Katar İngiltere'den 24 Savaş Ve 9 Eğitim Uçağı Aldı
Putin:
Putin: "suriye’de Rus Uçağının Düşürülmesi Trajik Olayların Zinciri"
İsrail Ap Üyelerinin Gazze'ye Girişini Engelledi
İsrail Ap Üyelerinin Gazze'ye Girişini Engelledi
Trump’tan Çin’e 200 Milyar Dolarlık Ek Gümrük Vergisi
Trump’tan Çin’e 200 Milyar Dolarlık Ek Gümrük Vergisi
Abd Kabul Edeceği Mülteci Sayısını 30 Bine Düşürdü
Abd Kabul Edeceği Mülteci Sayısını 30 Bine Düşürdü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim