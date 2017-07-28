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28 Temmuz 2017 Cuma 17:25

Kuzey Kore'den Yeni Füze Denemesi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirdi.

Kuzey Kore'den Yeni Füze Denemesi
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Tokyo, 28 Temmuz 17 : Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirdi.

Başbakan Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin yine bir füze fırlattığı ve füzenin muhtemelen (Japonya'nın) ekonomik amaçla kullanılmayan sularına düştüğü haberini aldım" dedi.

Abe, fırlatmanın analiz edildiğini ve Ulusal Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis de Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığının tespit edildiğini açıkladı.

Sözcü Davis, "İncelemelerimiz sürüyor kısa süre içerisinde daha fazla bilgi edineceğiz." şeklinde konuştu.

(AA/DOĞ/GÜL)

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