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29 Nisan 2017 Cumartesi 10:11

Kuzey Kore'den Yeni Balistik Füze Denemesi

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM) Sözcüsü Deniz Binbaşı Dave Benham, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığını açıkladı.

Kuzey Kore'den Yeni Balistik Füze Denemesi
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ABD PASİFİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, KUZEY KORE'NİN YENİ BİR BALİSTİK FÜZE DENEMESİ YAPTIĞINI TESPİT ETTİKLERİNİ BİLDİRDİ

BAŞKAN TRUMP:  "KUZEY KORE BUGÜN FIRLATTIĞI BAŞARISIZ FÜZE İLE ÇİN'İN VE ONUN SAYGIN DEVLET BAŞKANININ ARZUSUNA SAYGISIZLIK ETMİŞTİR"

Washington, 29 Nisan 17 (.): ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM) Sözcüsü Deniz Binbaşı Dave Benham, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığını açıkladı.

PACOM'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin başarısız olduğu, füzenin Kuzey Kore sınırlarını terk etmeden düştüğü bildirildi.

KN-17 adı verilen orta menzilli füzenin, Pukchang havaalanının yaklaşık 35 kilometre uzağına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin başarısız füze denemesinden kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore bugün fırlattığı başarısız füze ile Çin'in ve onun saygın devlet başkanının arzusuna saygısızlık etmiştir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da "Yeni bir nükleer deneme yapması halinde Çin, Kuzey Kore'yi yaptırımlarla tehdit etti." değerlendirmesinde bulundu.

Çin yönetiminin bu konuda kendilerini temin ettiğini aktaran Tillerson, Kuzey Kore konusunda Pekin ile yakın bir işbirliği halinde olduklarına dikkati çekti.

Geçen sonbaharda 5'inci nükleer denemesini yapan Pyongyang yönetiminin yakın bir zamanda yeni bir nükleer deneme için hazırlandığı yönünde raporlar geldiği ifade ediliyor.

(AA/HA)

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