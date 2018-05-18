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Kuzey Kore\'den Uluslararası Topluma Çağrı

Ankara, 18 Mayıs 18 : Kuzey Kore, ülkenin nükleer denemeleri durdurma yönünde attığı adımın küresel silahsızlanma için

Kuzey Kore\'den Uluslararası Topluma Çağrı

Ankara, 18 Mayıs 18 : Kuzey Kore, ülkenin nükleer denemeleri durdurma yönünde attığı adımın küresel silahsızlanma için

18 Mayıs 2018 Cuma 09:03
Kuzey Kore\'den Uluslararası Topluma Çağrı
Ankara, 18 Mayıs 18 : Kuzey Kore, ülkenin nükleer denemeleri durdurma yönünde attığı adımın küresel silahsızlanma için "önemli bir ilerleme" olduğunu bildirerek, uluslararası topluma, Kore Yarımadası\'ndaki mevcut olumlu iklimi teşvik etmek adına verdiği aktif desteği artırması çağrısı yaptı.
Yonhap ajansının Kuzey Kore\'nin resmi ajansı KCNA\'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Koreli diplomat Han Tae-song, Birleşmiş Milletlerin Cenevre kentinde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı\'nda yaptığı konuşmada, "Nükleer denemelere devam etmeme, küresel silahsızlanma açısından önemli bir ilerleme." değerlendirmesinde bulunarak, Kuzey Kore\'nin, nükleer denemelerin tamamen durdurulması için sarf edilen uluslararası çabalara katılacağını ifade etti.
Han, Kuzey Kore\'nin sırf yaptırımlar ve baskı yüzünden nükleer silahlarını yok edebileceğine ilişkin iddialara ilişkin uzun süren çabaların ardından elde edilen olumlu atmosferi baltalayabilecek "yanıltıcı ve tehlikeli bir girişim" olarak niteledi. 
Han, uluslararası toplumun, Kore Yarımadası\'ndaki mevcut olumlu iklimi teşvik etmek adına verdiği aktif desteği artırması yönündeki beklentisini de dile getirdi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından 12 Mayıs\'ta yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs tarihlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı belirtilmişti.
GÜNEY KORE, KUZEY KORE\'NİN ANLAŞMAYA BAĞLI KALACAĞINI UMUYOR
Bu arada Güney Kore, halihazırda devam eden ABD-Güney Kore ortak tatbikatını sert bir şekilde eleştiren Kuzey Kore\'nin, ilişkileri geliştirme sözüne bağlı kalacağına inandığı açıklamasını yaptı. 
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Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baek Tae-hyun, Seul\'ün, Pyongyang\'ın, iki ülke liderleri arasında geçen ay yapılan zirvede varılan anlaşmalara uyacağını ümit ettiğini belirtti.
Baek, "Başlangıç noktasındayız ve Kore Yarımadası\'nda barış için yol alırken durmayacağız ya da tereddüt etmeyeceğiz." dedi.
Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon, dün yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore\'nin ortak yürüttüğü "Max Thunder" hava tatbikatını kınamış ve "Kuzey-Güney arasındaki üst düzey görüşmelerin askıya alınmasına neden olan ciddi durum çözülene kadar, Güney Kore\'nin mevcut hükümetiyle yeniden karşı karşıya oturmak asla kolay olmayacak." ifadesini kullanmıştı. Kuzey Kore ayrıca 12 Haziran\'da Singapur\'da, Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesi planlanan zirvenin de iptal edilebileceği uyarısında bulunmuştu. 
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan\'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü\'nde bir araya gelmişti. İki ülke liderleri, zirve sonunda yayımladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası\'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti. İki ülke, saldırmazlık taahhütlerine bağlılıklarını teyit ederek birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını, karşılıklı silahsızlanmayla askeri gerilimleri sonlandırarak aralarında barışı uygulamalı tesis edeceklerini vurgulamıştı.
(AA/AK/ÖK)

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