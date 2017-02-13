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13 Şubat 2017 Pazartesi 06:51

Kuzey Kore'den Füze Denemesi

ABD Stratejik Komutanlığı, sistemlerinin, Kuzey Kore’nin Kusong şehri yakınlarından orta seviye balistik füze atıldığını saptadığını bildirdi.

Kuzey Kore'den Füze Denemesi
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ABD STRATEJİK KOMUTANLIĞI, KUZEY KORE’DEN JAPON DENİZİ’NE ORTA SEVİYE BALİSTİK FÜZE ATILDIĞINI SAPTADIKLARINI AÇIKLADI

Washington, 12 Şubat 17 (.): ABD Stratejik Komutanlığı, sistemlerinin, Kuzey Kore’nin Kusong şehri yakınlarından orta seviye balistik füze atıldığını saptadığını bildirdi.

Stratejik Komutanlıktan yapılan açıklamada, füze atışının Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne doğru ABD yerel saatiyle 04.55’te gerçekleştiği kaydedildi.

Kuzey Kore tarafından atılan füzenin Kuzey Amerika’ya yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadığına vurgu yapılan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, füzenin yerel saatle 08.00'de Kuzey Pyongan kentinden fırlatıldığı ve yarımadanın doğusuna doğru yaklaşık 500 kilometre mesafe katettiği belirtilmişti.

Adı açıklanmayan Güney Koreli askeri bir yetkili, fırlatılan füzenin kısa veya orta menzilli balistik füze olabileceğini ancak bunun henüz netleştirilemediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığı iddialarına ilişkin, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile düzenlediği basın toplantısında, Pyongan yönetimine karşı Japonya'nın "yüzde 100 arkasında" olduklarını söylemişti.

Japonya Başbakanı Abe de "Kuzey Kore'nin son füze denemesi kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına tamamıyla uymalıdır." ifadelerini kullanmış, Trump'ın kendilerine Kuzey Kore konusunda "güvence" verdiğini kaydetmişti.

(AA/HA)

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