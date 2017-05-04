Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Mayıs 2017 Perşembe 12:53

Kuzey Kore Bu Kez Çin'i Doğrudan Eleştirdi

Kuzey Kore resmi haber ajansında yer alan bir yorumda, Pekin yönetiminin Pyongyang'ın nükleer programıyla ilgili açıklamalarının &#34;ciddi&#34; sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Kuzey Kore Bu Kez Çin'i Doğrudan Eleştirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

PYONGYANG YÖNETİMİ ÇİN'İN KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTIĞINI SAVUNDU

Seul, 4 Mayıs 17 : Kuzey Kore resmi haber ajansında yer alan bir yorumda, Pekin yönetiminin Pyongyang'ın nükleer programıyla ilgili açıklamalarının "ciddi" sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da Kim Chol imzasıyla yayımlanan makalede, "Çin'in iki ülke arasındaki gerginliği daha da artırmak için her gün saçma ve pervasız açıklamalar yaptığı" ifade edildi.

Çin devlet medyasının yorumlarına atıfta bulunulan makalede Çin'in ABD ile aynı şekilde tepki göstermek için sudan bahaneler ürettiği ve ilişkilerin bozulmasından Pyongyang'ı sorumlu tuttuğu ileri sürüldü.

Çin'e ikili ilişkilere pervasızca verdiği zarar nedeniyle ortaya çıkacak ciddi sonuçlar üzerinde daha iyi düşünmesi çağrısı yapılan makalede "Çin, artık Kuzey Kore'nin sabrının sınırlarını test etmeye çalışmamalı. Pyongyang, Pekin'e dostluk amacıyla asla yalvarmayacak. Çin, daha sert yaptırımlar uygulama kararı alarak ikili ilişkilerdeki kırmızı çizgiyi aştı." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Güney Kore Birleşme Bakanlığı, daha önce Pyongyang'ın Çin'e doğrudan uyarıda bulunmadığına, isim vermeden "komşu bir ülke" olarak eleştirdiğine işaret etti.

Yonhap'ın haberine göre, Birleşme Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, "Pyongyang yönetimi, nükleer ve füze programlarını eleştiren ülkelere katılan Çin'e sert tepki gösterdi. Aslında Pyongyang'ın Çin'in bu mesajını dikkate alması gerekiyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, dün düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Kuzey Kore'deki diplomatik temsilciliğinden Çin vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları şeklinde uyarı yapılmadığı iddialarını yalanlamıştı. Çin ve Kuzey Kore'nin temaslarını normal şekilde sürdürdüğünü belirten Gıng, Çin vatandaşlarının Kuzey Kore'ye her gün giriş-çıkış yaptığını ve bunun normal bir durum olduğunu dile getirmişti.

Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı olan Çin, BM yaptırımları uyarınca Kuzey Kore'nin kömür ithalatını askıya almış ve Pyongyang yönetimine nükleer eylemlerine son vermesi çağrısında bulunmuştu.

(AA/ÖZ/HA)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Kraliçesi'nin Eşi Philip Kraliyet Görevlerini Bırakacak İngiltere Kraliçesi'nin Eşi Philip Kraliyet Görevlerini...
İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Yaraladı İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Yaraladı
Çin'de Hava Kirliliği Tehlikeli Boyutlarda Çin'de Hava Kirliliği Tehlikeli Boyutlarda
Fildişi Sahili'nde Deng Humması Fildişi Sahili'nde Deng Humması
"filistin Ve İsrail'in Barış Anlaşması İmzaladığını Görmek İstiyoruz" "filistin Ve İsrail'in Barış Anlaşması İmzaladığını...
Erdoğan-putin Ortak Basın Toplantısı Erdoğan-putin Ortak Basın Toplantısı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

İngiltere Kraliçesi'nin Eşi Philip Kraliyet...
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in kraliyet görevlerini bırakacağı...

Haberi Oku