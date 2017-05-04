Kuzey Kore Bu Kez Çin'i Doğrudan Eleştirdi

Kuzey Kore resmi haber ajansında yer alan bir yorumda, Pekin yönetiminin Pyongyang'ın nükleer programıyla ilgili açıklamalarının "ciddi" sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

PYONGYANG YÖNETİMİ ÇİN'İN KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTIĞINI SAVUNDU

Seul, 4 Mayıs 17 : Kuzey Kore resmi haber ajansında yer alan bir yorumda, Pekin yönetiminin Pyongyang'ın nükleer programıyla ilgili açıklamalarının "ciddi" sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da Kim Chol imzasıyla yayımlanan makalede, "Çin'in iki ülke arasındaki gerginliği daha da artırmak için her gün saçma ve pervasız açıklamalar yaptığı" ifade edildi.

Çin devlet medyasının yorumlarına atıfta bulunulan makalede Çin'in ABD ile aynı şekilde tepki göstermek için sudan bahaneler ürettiği ve ilişkilerin bozulmasından Pyongyang'ı sorumlu tuttuğu ileri sürüldü.

Çin'e ikili ilişkilere pervasızca verdiği zarar nedeniyle ortaya çıkacak ciddi sonuçlar üzerinde daha iyi düşünmesi çağrısı yapılan makalede "Çin, artık Kuzey Kore'nin sabrının sınırlarını test etmeye çalışmamalı. Pyongyang, Pekin'e dostluk amacıyla asla yalvarmayacak. Çin, daha sert yaptırımlar uygulama kararı alarak ikili ilişkilerdeki kırmızı çizgiyi aştı." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Güney Kore Birleşme Bakanlığı, daha önce Pyongyang'ın Çin'e doğrudan uyarıda bulunmadığına, isim vermeden "komşu bir ülke" olarak eleştirdiğine işaret etti.

Yonhap'ın haberine göre, Birleşme Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, "Pyongyang yönetimi, nükleer ve füze programlarını eleştiren ülkelere katılan Çin'e sert tepki gösterdi. Aslında Pyongyang'ın Çin'in bu mesajını dikkate alması gerekiyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, dün düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Kuzey Kore'deki diplomatik temsilciliğinden Çin vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları şeklinde uyarı yapılmadığı iddialarını yalanlamıştı. Çin ve Kuzey Kore'nin temaslarını normal şekilde sürdürdüğünü belirten Gıng, Çin vatandaşlarının Kuzey Kore'ye her gün giriş-çıkış yaptığını ve bunun normal bir durum olduğunu dile getirmişti.

Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı olan Çin, BM yaptırımları uyarınca Kuzey Kore'nin kömür ithalatını askıya almış ve Pyongyang yönetimine nükleer eylemlerine son vermesi çağrısında bulunmuştu.

(AA/ÖZ/HA)