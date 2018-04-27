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Kuzey ve Güney Kore liderleri barış için birlikte ağaç dikti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldiği tarihi zirve devam ediyor.

Kuzey ve Güney Kore liderleri barış için birlikte ağaç dikti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldiği tarihi zirve devam ediyor.

27 Nisan 2018 Cuma 11:00
Kuzey ve Güney Kore liderleri barış için birlikte ağaç dikti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldiği tarihi zirve devam ediyor.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere, sabahki görüşmelerin ardından yeniden ateşkes köyünün Kuzey Kore'ye ait kısmına dönen Kim, öğleden sonraki program için askeri sınır hattını bir kez daha geçerek Moon ile buluştu.

Moon ve Kim öğleden sonraki programlarının ilk bölümünde "Kore Yarımadası'nda barış ve refahın sembolü olması umuduyla" birlikte ağaç dikti.

İki ülkeyi ayıran askeri sınır hattı yakına dikilen çam ağacının Kore Savaşı'nın bittiği yıl olan 1953'te filizlendiği belirtildi.

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Liderler ağacın köklerine Güney Kore'deki Halla Dağı'ndan ve Kuzey Kore'deki Baekdu Dağı'ndan getirilen topraklardan serpti. Kim , Güney'in Han Nehri'den, Moon ise Kuzey'in Daedong Nehri'de getirilen sularla ağacı suladı. Ağacın yanına iki liderin isimlerin yazılı olduğu bir anıt taşı dikildi. Taşın üzerinde "Barış ve refahı ekiyoruz." ifadeleri yer aldı. 

2007 yılında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yapılan Korelerarası Zirve'de bir araya gelen dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Roh Moo-hyun ve Kim'in babası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-il de zirve hatırası olarak birlikte çam ağacı dikmişti.

Liderler bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce  kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecek. Zirve, Moon'un ev sahipliğindeki akşam yemeğiyle sona erecek.

 

Son Güncelleme: 27.04.2018 15:22
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