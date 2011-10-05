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Kuzey Kutbu'nda Uçak Kayboldu.

Pilot dahil 4 kişi bulunan uçaktan saatlerdir haber alınamıyor.

Kuzey Kutbu'nda Uçak Kayboldu.

Pilot dahil 4 kişi bulunan uçaktan saatlerdir haber alınamıyor.

05 Ekim 2011 Çarşamba 08:38
Kuzey Kutbu'nda Uçak Kayboldu.
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Kanada’nın, büyük bölümü buzlarla kaplı kuzey eyaleti Northwest Territories'de (NWT) içerisinde pilot dahil 4 kişi bulunan uçaktan saatlerdir haber alınamıyor.

NWT;in başkenti Yellowknife;dan kırsaldaki Lutselk kasabasına gitmek üzere sabah saatlerinde havalanan Cessna Caravan 208 tipi uçağın, kasaba yakınlarında düştüğü sanılıyor. Kanada Ulaştırma

Bakanlığı Sözcüsü Earl Blaclock, karayolu ulaşımının imkansız olduğu bölgenin, askeri helikopter ve uçaklarla tarandığını açıkladı. Askeri birliklerden bir kurtarma ekibinin de arama çalışmalarına

katıldığını belirten Sözcü Blacklock, henüz bir ize rastlayamadıklarını kaydetti.

Aynı bölgede geçen hafta meydana gelen bir başka uçak kazasında da 2 pilot hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 05.10.2011 08:38
Anahtar Kelimeler:
KanadaUçakKutupPilot
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