Kuzey Kore’nin Balistik Füze Denemesine Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesinin tehlikeli bir faaliyet olduğunu belirterek, "ABD bu denemeyi kınıyor ve rejimin bu testlerin, bu silahların Kuzey Kore’nin güvenliğini güvence altına aldığı iddialarını reddediyor" ifadesini kullandı.

TRUMP: “BU DENEMEYİ KINIYORUZ”

GUTERRES: “KUZEY KORE’Yİ ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM”

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “KUZEY KORE'YE BASKI KURMAK İÇİN MÜTTEFİKLERİMİZİ İŞBİRLİĞİNE ÇAĞIRIYORUZ”

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesinin tehlikeli bir faaliyet olduğunu belirterek, "ABD bu denemeyi kınıyor ve rejimin bu testlerin, bu silahların Kuzey Kore’nin güvenliğini güvence altına aldığı iddialarını reddediyor" ifadesini kullandı.

Trump, yazılı açıklamasında, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi gerçekleştirmesini değerlendirdi.

Söz konusu denemeyi tehlikeli bir faaliyet olarak nitelendiren Trump, şunları kaydetti:

"ABD bu denemeyi kınıyor ve rejimin bu testlerin, bu silahların Kuzey Kore’nin güvenliğini güvence altına aldığı iddialarını reddediyor. Gerçekte tam tersi bir etkileri var. Bu silahlar dünyayı tehdit etmekle Kuzey Kore’yi daha da izole ediyor, ekonomisini zayıflatıyor ve halkını mağdur ediyor. ABD, Amerikan topraklarını ve bölgedeki müttefiklerimizi korumak için gerekli adımları atacaktır.”

Trump’ın açıklamasından kısa bir süre önce ise ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris'in, Güney Kore Genelkurmay Başkanı Lee Sun Jin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve komutanların askeri seçenekleri konuştuğu bildirilmişti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını açıklamış, füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü ifade etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Jeff Davis de Kuzey Kore’nin menzili bin kilometreye ulaşan kıtalararası balistik füze fırlattığı bilgisini paylaşmıştı.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES DE KUZEY KORE'Yİ KINADI

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, yeni füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'yi kınadığı bildirildi.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin "muhtemelen kıtalar arası" yeni balistik füze denemesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada Guterres'in, uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ettiği Kuzey Kore'yi, yaptığı füze denemesi nedeniyle kınadığı kaydedildi.

Bu denemenin de öncekiler gibi BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin sorunların çözümünde uluslararası toplumla birlikte çalışması talep edildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter Guterres, Güney Kore'nin iletişim kanallarını tekrar açma talebine Kuzey Kore'nin olumlu yanıt vermesi çağrısı yapıyor. Guterres özellikle herhangi bir yanlış anlama ya da hesaplama riskini ve tansiyonu düşürmesi için ordular arası iletişim kanallarının açılmasını istedi." ifadeleri kullanıldı.

FRANSA'DAN DA KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMESİNE TEPKİ GELDİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yeni kıtalar arası füze fırlatmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Kuzey Kore'nin kıtalar arası yeni bir füze fırlatmasını şiddetle kınıyor. Bu füze, muhtemelen Japonya'nın ekonomik alanına zarar verdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarını ihlal eden bu füze denemesinin uluslararası güvenliğe tehdit olduğu belirtildi.

Kuzey Kore'ye yönelik BM ve Avrupa Birliği bünyesinde hızlı şekilde yeni yaptırım kararları alınması istenen açıklamada, Kuzey Kore ile müzakere yolunun diplomatik baskı kurmaktan geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın Kuzey Kore'ye baskı kurmak için müttefiklerini işbirliğine davet ettiği kaydedildi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirmiş ve füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki sularına düştüğünü belirtmişti.



