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Kuzey Kore’den Sony'ye Siber Saldırı

Sony firması, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast kurgusunu konu alan komedi filmi "Röportaj" nedeniyle, "Barış Muhafızları (Guardians of Peace-GOP)" adındaki bilgisayar korsanlarının siber saldırılarına ve tehditlerine maruz kaldı.

Kuzey Kore’den Sony'ye Siber Saldırı

Sony firması, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast kurgusunu konu alan komedi filmi "Röportaj" nedeniyle, "Barış Muhafızları (Guardians of Peace-GOP)" adındaki bilgisayar korsanlarının siber saldırılarına ve tehditlerine maruz kaldı.

20 Aralık 2014 Cumartesi 08:19
Kuzey Kore’den Sony'ye Siber Saldırı
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OBAMA: “KUZEY KORE'YE KARŞI ORANTILI VE ZAMANINI BİZİM BELİRLEYECEĞİM BİR YANIT VERECEĞİZ”

 Sony firması, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast kurgusunu konu alan komedi filmi "Röportaj" nedeniyle, "Barış Muhafızları (Guardians of Peace-GOP)" adındaki bilgisayar korsanlarının siber saldırılarına ve tehditlerine maruz kaldı.

ABD Başkanı Barack Obama düzenlediği yıllık basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sony'ye siber saldırı nedeniyle Kuzey Kore'ye karşı "orantılı ve zamanını kendilerinin belirleyeceği" bir yanıt vereceklerini söyledi.

Sony'nin siber saldırı ve tehditler karşısında "Röportaj" filminin vizyonunu iptal etmesini "hata" olarak gördüğünü belirten Obama, "Sony keşke önce benimle konuşsaydı, bu yola girmemeleri gerektiğini söylerdim" dedi.

Obama, "Bazı diktatörlerin ABD'de sansür uygulamaya başladığı bir toplum haline gelemeyiz. Birilerinin hicivli bir filmin yayınlanması noktasında insanları korkutmasına izin verilirse, hayal edin hoşlanmadıkları bir belgesel veya haber gördüklerinde ne yapmaya başlarlar" diye konuştu.

Obama, Sony'ye siber saldırı nedeniyle Kuzey Kore'ye karşı "orantılı ve zamanını kendilerinin belirleyeceği" bir yanıt vereceklerini bildirerek, kendisine birçok seçeneklerin sunulacağını ve ona göre karar vereceğini dile getirdi.

Bir soru üzerine Obama, Kuzey Kore'nin başka bir ülkeyle işbirliği yaptığına yönelik bir işaret olmadığını da söyledi.

ABD Soruşturma Bürosu (FBI) dün "bu eylemlerden Kuzey Kore hükümetinin sorumlu olduğu sonucuna varacak yeterli bilgiye sahip" olduklarını açıklamıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, da yaptığı yazılı açıklamada, Sony'ye yapılan saldırının sadece bir şirket ve onun çalışanlara yapılmış bir eylem olmadığını, bunun aynı zamanda ifade özgürlüğüne saldırı anlamına geldiğini kaydetti.

Son yaşanan olayın iyi bir siber güvenliğin önemini vurguladığını belirten Johnson, ülkedeki her şirketin kendi siber güvenliklerini gözden geçirmesi gerektiğini ve sistemlerini geliştirmeleri noktasında bakanlığın tüm kurumlara yardıma hazır olduğunu bildirdi.

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