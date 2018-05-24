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Kuzey Kore'yi kızdıran hamle!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmsini iptal eden ABD Başkanı Trump, "Eğer yapıcı bir diyalog ile konuya yaklaşmayı tercih ederse görüşmek için bekliyorum. Ama aptalca bir adım atarsa, ordumuz hazır" dedi.

Kuzey Kore'yi kızdıran hamle!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmsini iptal eden ABD Başkanı Trump, "Eğer yapıcı bir diyalog ile konuya yaklaşmayı tercih ederse görüşmek için bekliyorum. Ama aptalca bir adım atarsa, ordumuz hazır" dedi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 22:46
Kuzey Kore'yi kızdıran hamle!

Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump, Kuzey Kore'yi Açıkça Tehdit Etti: Ordumuz Hazır

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmsini iptal eden ABD Başkanı Trump, "Eğer yapıcı bir diyalog ile konuya yaklaşmayı tercih ederse görüşmek için bekliyorum. Ama aptalca bir adım atarsa, ordumuz hazır" dedi.

ABD  Başkanı Trump Kuzey Kore  lideri Kim Jong-un ile planlanan zirveyi iptal kararının ardından hem yeni bir zirveye açık kapı bıraktı, hem de "gerekirse ordumuz hazır" mesajıyla Kuzey Kore'ye gözdağı verdi.

GÖRÜŞMEYİ İPTAL EDEN TRUMP, "DÜNYA İÇİN BÜYÜK BİR GERİ ADIM" DİYE KONUŞTU

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, 12 Haziran'da Singapurr'da Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı zirveyi neden iptal ettiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmeye karar verdim. Bunun, hem Kuzey Kore hem de dünya için büyük bir geri adım olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"YAPICI DİYALOG İLE YAKLAŞIRSA GÖRÜŞMEK İÇİN BEKLİYORUM"

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Kuzey Kore lideri Kim'in atacağı olumlu adımları beklediğini ifade eden Trump, "Kuzey ve Güneyi ile tüm Kore halkı bir arada barış, refah ve uyum içinde yaşamayı hak ediyor. Bu parlak gelecek ancak nükleer silah tehdidi ortadan kalktığında mümkün olabilir. Eğer Kim Jong-un yapıcı bir diyalog ile konuya yaklaşmayı tercih ederse ve ne zaman bunu yaparsa ben (görüşmek için) bekliyorum. Bu süre zarfında ise çok güçlü yaptırımlarımız ve maksimum baskı kampanyamız devam edecektir." diye konuştu.

"UMARIM KUZEY KORE İLE HER ŞEY YOLUNA GİRECEKTİR"

Singapur zirvesinin iptal edilmesinin ardından yeni bir zirveye de açık kapı bırakan Trump, "Umarım Kuzey Kore ile her şey yoluna girecektir. Mevcut zirvenin gerçekleşmesi veya zirvenin daha sonra yapılması da dahil bu arada her şey olabilir." yorumunu yaptı.

"EĞER GEREKİRSE ORDUMUZ HAZIRDIR"

Kuzey Kore ile işlerin yolunda gitmemesi durumunda ise hem ABD, hem deGüney Kore  ve Japonya'nın askeri olarak hazır olacağına dikkat çeken Trump, şunları söyledi: (ABD Savunma Bakanı) General Mattis ve genelkurmay başkanı ile görüştüm, eğer gerekirse ordumuz hazırdır. Güney Kore ve Japonya ile de görüştüm, eğer Kuzey Kore aptalca veya pervasız adımlar atacak olursa onlar da hazırlar ve (askeri bir operasyondan kaynaklı) ortaya çıkacak finansal yükün çoğunu karşılamaya da istekliler. Kuzey Kore'nin geleceğiyle ilgili olumlu şeylerin olmasını arzu ettiğini belirten Trump, "Olmazsa, biz her zamankinden daha fazla hazırız." sözleriyle Pyongyag yönetimine gözdağı verdi.

KİM'E ÖFKE VE AÇIK DÜŞMANLIKTAN DOLAYI "İPTAL" MEKTUBU

Sabah saatlerinde Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "Öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmişti. Trump ayrıca ikili arasında gelişen diyaloğun önemli olduğunu ve günün birinde Kim ile görüşmek istediğini aktarmış, "Zirve ile ilgili fikrinizi değiştirirseniz beni aramak veya bana yazmak konusunda tereddüt etmeyin." ifadelerini kullanmıştı. Kim, geçen hafta ABD'nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat yapmaya başlamasından dolayı Trump'ı, Singapur zirvesine katılmamakla tehdit etmişti. Trump ise dün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Singapur zirvesinin 12 Haziran'da olmayabileceğini ifade etmişti.

Anahtar Kelimeler:
TrumpKuzeyKore
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