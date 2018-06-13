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Kuzey Kore ve ABD “Adım Adım ve Eş Zamanlı“ Eylemlerde Hemfikir!

Kuzey Kore'nin Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump'ın barışı sağlama ve nükleer silahların yok edilmesi hususunda

Kuzey Kore ve ABD “Adım Adım ve Eş Zamanlı“ Eylemlerde Hemfikir!

Kuzey Kore'nin Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump'ın barışı sağlama ve nükleer silahların yok edilmesi hususunda

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:18
Kuzey Kore ve ABD “Adım Adım ve Eş Zamanlı“ Eylemlerde Hemfikir!


Kuzey Kore'nin Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump'ın barışı sağlama ve nükleer silahların yok edilmesi hususunda "adım adım ve eş zamanlı" yapılacak eylemlerin önemine dair fikir birliği içinde olduklarını bildirdi.
Ülkenin resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde, Washington ve Pyongyang arasındaki görüşmeler devam ederken, Trump'ın Güney Kore ve ABD arasındaki bütün askeri tatbikatları askıya almasıyla ilgili niyetini açıkladığı kaydedildi.

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Kim ve Trump'ın birbirlerini karşılıklı ülkelerine davet ettiği ve her iki liderin de bu davetleri kabul ettiği ifade edilen haberde, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir fırsat olacağına işaret edildi.
KCNA'nın haberinde, Kim ve Trump'ın, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ile istikrar ve barış için "adım adım ve eş zamanlı eylemlerin" önemli olduğu konusunda aynı görüşleri paylaştıkları bildirildi.
ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim dün Singapur’da bir araya gelmişti. Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.
 

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Son Güncelleme: 13.06.2018 14:29
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