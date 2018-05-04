Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101736
ALTIN
179.449
DOLAR
4.2592
STERLİN
5.7592
EURO
5.0957
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Allah acıdı
ALLAH ACIDI
Postadaki vurgun 200 Bin TL’yi aştı
POSTADAKİ VURGUN 200 BİN TL'Yİ...
Gürler ikinci kez teminata bağlandı
GÜRLER İKİNCİ KEZ TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

Kuzey Kore Tutuklu 3 Amerikalı'yı Serbest Bırakıyor...

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşının bugün serbest bırakılmasını beklediklerini açıkladı.

Kuzey Kore Tutuklu 3 Amerikalı'yı Serbest Bırakıyor...

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşının bugün serbest bırakılmasını beklediklerini açıkladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:14
Kuzey Kore Tutuklu 3 Amerikalı'yı Serbest Bırakıyor...

 ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşının bugün serbest bırakılmasını beklediklerini açıkladı.

Amerikan Fox News kanalının yayınına katılan Giuliani, "(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un'u, 3 mahkumu bugün serbest bırakacak kadar etkiledik." diyerek detaylara girmek istemediğini, ancak önceki yönetimler tarafından da serbest bırakılmaları istenen bu kişilerin bugün bırakılacaklarını iddia etti.
Serbest bırakılmaları beklenen kişilerin isimlerinin Kim Hak-song, Kim Sang Duk ve Kim Dong Chul olduğu bildirildi. Chul'un 2015, diğer iki mahkumun ise geçen yıldan bu yana tutuklu oldukları kaydedildi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, "Herkesin farkında olduğu gibi önceki yönetim Kuzey Kore kampından 3 rehinenin salınmasını istiyordu, ancak boşuna. Takipte kalın." ifadelerini kullanmış ve bu kişilerin salınabileceğini ima etmişti.
ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer diplomasinin ilerlemesi sonucunda Trump'ın birkaç hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelmesi bekleniyor.
 

Son Güncelleme: 04.05.2018 10:17
Anahtar Kelimeler:
KuzeyKoreABDAskerSerbestBIRAKIYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Zelanda Başbakanı isyan etti: “Bizi haritalara koymayı unutmaktan vazgeçin“
Yeni Zelanda Başbakanı isyan etti: “Bizi haritalara koymayı unutmaktan vazgeçin“
Kadın acılar içinde kıvranıyordu!
Kadın acılar içinde kıvranıyordu!
Hawaii’de Kilauea Yanardağı Faaliyete Geçti!
Hawaii’de Kilauea Yanardağı Faaliyete Geçti!
Oscar Akademisi Cosby ve Polanskı'yi Kovdu
Oscar Akademisi Cosby ve Polanskı'yi Kovdu
ABD'den Çin'e “lazer“ Uyarısı
ABD'den Çin'e “lazer“ Uyarısı
Fransa'da Demiryolu Çalışanlarının Grevi Devam Ediyor...
Fransa'da Demiryolu Çalışanlarının Grevi Devam Ediyor...
Filistin'de “Geçiş Döneminin“ Artık Geçerliliği Yok!
Filistin'de “Geçiş Döneminin“ Artık Geçerliliği Yok!
İsviçre Alpleri'nde 2017-2018 Kış Sezonunda 26 Dağcı Öldü!
İsviçre Alpleri'nde 2017-2018 Kış Sezonunda 26 Dağcı Öldü!
Japonya 2026 Kış Olimpiyat Oyunları Adaylığında Finale Kalamazsa Türkiye’yi Destekleyecek...
Japonya 2026 Kış Olimpiyat Oyunları Adaylığında Finale Kalamazsa Türkiye’yi Destekleyecek...
Twıtter, Tüm Kullanıcıların Şifrelerini Değiştirmesini Talep Etti!
Twıtter, Tüm Kullanıcıların Şifrelerini Değiştirmesini Talep Etti!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim