Kuzey Kore nükleer silahlardan arınmaya hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da görüşecek. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Singapur'a umutlu gittiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'da yapacağı tarihi görüşmeye sayılı günler kaldı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, zirveyle ilgili Beyaz Saray'da basın basın toplantısı yaptı.

"Nükleer silahlardan arındırılmada istekli"

Pompeo, Kim'in, Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için hazır olduğunu söylediğini açıkladı.

"ABD ve Kuzey Kore yapılacak zirve hakkında doğrudan görüşüyor ve Kuzey Kore nükleer silahlardan arındırılma konusunda istekli olduğunu belirtti."

Mike Pompeo, Başkan Trump'ın Singapur'a "umutlu" gittiğinden bahsetti.

"Fakat dikkatli olacak. Daha önce ne kadar kötü anlaşmalar yapıldığını gördük. Trump kötü bir anlaşmaya yanaşmaz."

Kim'e Beyaz Saray daveti

Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Beyaz Saray'da görüştü.

Kuzey Kore lideri ile Singapur'da yapacağı zirvenin beklediği gibi geçmesi durumunda daha sonra Kim'i Beyaz Saray'a davet edebileceğini söyledi.

Trump-Kim görüşmesinin detayları netleşti

ABD Başkanı Trump-Kuzey Kore lideri Kim görüşmesi 12 Haziran'da Singapur'un Sentosa Adası'nda Capella Otel'de yerel saatle 09.00'da başlayacak.