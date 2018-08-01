Kuzey Kore'nin İade Ettiği Asker Kalıntılarından Yalnızca Bir Künye Çıktı

Kuzey Kore'nin, ABD'ye iade ettiği, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarından yalnızca birinde asker künyesi olduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, Kuzey Kore'nin geçen hafta iade ettiği, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ABD'li 55 askere ait kalıntıların konulduğu kutulardan yalnızca birinde askeri kimlik kolyesi bulunduğunu belirtti.

Yetkili, kutulardan, askerlerin kimliklerini belirlemeye yardımcı olabilecek herhangi bir bilgi çıkmadığını söyledi.

Söz konusu askeri künye hakkında ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kore Savaşı'nda ölen askerlerin kalıntıları, kimlik tespiti için Hawaii'deki bir askeri laboratuvarda incelenecek.

Diğer yandan Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığında (UNC), kalıntıları iade edilen askerler için anma töreni düzenlendi.

ABD, geçen ay, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının ülkeye iadesi için Kuzey Kore sınırına tabutlar göndermişti.

Kore Savaşı'nın ateşkes imzalanarak durdurulmasının 65. yıl dönümünde hayatını kaybeden ABD'li askerlerin kalıntıları, 27 Temmuz'da, Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki Kalma Havaalanı'dan C-17 Globemaster tipi Amerikan askeri kargo uçağıyla Güney Kore'deki ABD'ye ait Osan Hava Üssü'ne götürülmüştü.

