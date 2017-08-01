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01 Ağustos 2017 Salı 13:38

Kuzey Kore'nin "çok Olağan Dışı Denizaltı Faaliyeti" Tespit Edildi

Kuzey Kore'nin &#34;çok olağan dışı denizaltı faaliyeti&#34; içinde olduğu belirtildi.

Kuzey Kore'nin 'çok Olağan Dışı Denizaltı Faaliyeti' Tespit Edildi
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ABD'Lİ SAVUNMA YETKİLİSİ, PYONGYANG'IN "OLAĞAN DIŞI VE DAHA ÖNCEDEN GÖRÜLMEMİŞ SEVİYELERDE" DENİZALTI FAALİYETİ İLE "FIRLATMA DENEMESİ" YAPTIĞININ BELİRLENDİĞİNİ AÇIKLADI

Kuzey Kore'nin "çok olağan dışı denizaltı faaliyeti" içinde olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD ordusunun, cuma günü yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesini izleyen birkaç gün içinde Kuzey Kore'nin "çok olağan dışı ve daha önce görülmemiş seviyelerde" denizaltı faaliyetleri yürüttüğünü tespit ettiğini söyledi.

Yetkili, Kuzey Kore'nin aynı zamanda pazar günü Sinpo'daki askeri tersanede "fırlatma denemesi" yaptığına dikkati çekerek, söz konusu fırlatma denemesinin temmuzda yapılan üçüncü, bu yıl yapılan dördüncü deneme olduğunu vurguladı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin cuma günü bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirmiş ve füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki sularına düştüğünü açıklamıştı.

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